Tomás Scola: "Siempre estoy encantado de volver a Santiago"

Tomás Scola tiene un apellido de peso para el básquet argentino. Su padre, Luis Scola, se convirtió en emblema de la "Generación Dorada". Y él está empezando a edificar una carrera deportiva, con la celeste y blanca como objetivo inmediato.

Tomás cumplió ayer su tercer día de entrenamientos con la preselección nacional de la categoría U17, que dirige "Leo" Gutiérrez. No es su primera vez en la provincia, porque tiene familia por parte de su madre (Pamela Rocchetti).

"Me gustó mucho cómo me recibió el equipo y cómo me están tratando. Me está costando un poco descansar por el cambio de horario con Italia. Todo bien por ahora", fueron las primeras declaraciones de Tomás en diálogo con EL LIBERAL.

Su objetivo inmediato es jugar el Mundial. "No digo presión, pero sí hay una expectativa que tenemos todos. Y obviamente todos queremos quedar y viajar a España, pero vamos a tener una chance y el que no ponga todo lo que tiene, no va a quedar. Así de fácil", explicó.

Tomás es categoría 2007 y el resto de los chicos le llevan uno o dos años. "Sí, pero no lo veo como una excusa, pero sí como una manera de trabajar más fuerte todavía y meterme en una posición que me ayude para el futuro y para ahora", explicó entusiasmado.

Consultado por su padre, comentó: "Hace casi una semana que no lo veo. Todos los días hablamos un poco, me estuvo preguntando cómo estaba. Él ahora está un poco más relajado, está todavía trabajando con un club y está tratando de ayudar en todo lo posible".

En Santiago

Tomás recordó con afecto sus viajes a Estación Simbolar para visitar a la familia. "Tengo mi abuela de parte de mi mamá, que antes visitaba acá como cinco veces al año, pero ya cuando comenzó la pandemia tuvo miedo de viajar. Siempre estoy encantado de volver porque está mi familia acá", comentó.

Al ser consultado si sigue la Liga Nacional desde Italia, respondió: "No, mucho no. A mí me gusta mucho cómo juega Tayavek (Gallizi) y entonces me gustaría que gane la final Instituto, pero mucho no miro. Yo soy de Boca".

También habló de su experiencia en el básquet italiano de inferiores. "Me costó un poco adaptarme, porque el primer año que llegué, comenzó la pandemia y no pude jugar, no tenía los papeles. Este año fue el primero que jugué en serio. Terminamos Top 8 de Italia. Fue un cambio un poco difícil, por la intensidad que tenía", señaló.

Sobre su juego, marcó algunas similitudes con su padre. "Yo en Italia jugaba algo que se llama La Scuolacanestro, que es jugando de espaldas al aro, siempre en el posteo. Si lo tengo que hacer, tiro, pero no es mi puesto preferido. A veces ataco. Mi preferido es jugar en el poste. Acá me está costando. En Italia jugamos mucho alrededor al posteo y acá ya me tengo que abrir más, tengo que atacar y me gusta", indicó Tomás, que mide 2.02 metros.

Por último, habló de "Leo" Gutiérrez. "Me gusta mucho cómo maneja el equipo, tiene un modo muy especial. Por ejemplo, no teniendo ningún problema con ninguno nunca. Si no sabés algo, fácil: te saca del juego y te lo explica. Y si te lo tiene que explicar cincuenta veces, lo hace. Y si te lo tiene que explicar cien veces, también lo va a hacer. Me gusta mucho cómo me está tratando y cómo está tratando a todos los jugadores", cerró.