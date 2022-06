Agenda deportiva: todos los encuentros que se juegan hoy

11/06/2022 - 10:51 Deportivo

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:30 Arsenal vs Banfield

ESPN Premium

15:30 Tigre vs Barracas Central

TNT SPORTS

18:00 Sarmiento vs Argentinos Jrs

TV PUBLICA

20:30 River vs Atlético Tucumán

TNT SPORTS





PRIMERA NACIONAL

15:00 Instituto vs Atlético Rafaela

15:10 Tristán Suárez vs Chacarita

DIRECTV SPORTS

15:30 Flandria vs Gimnasia de Jujuy

15:30 Quilmes vs Chaco For Ever





PRIMERA C

11:00 San Martín Burzaco vs Claypole





24 HORAS DE LE MANS

11:00 Carrera

TÍTULO MUNDIAL MEDIANO (OMB)

13:00 Sebastián Papeschi vs Meiirim Nursultanov





UEFA NATIONS LEAGUE

10:00 Ucrania vs Armenia

ESPN

ESPN 2

13:00 Irlanda vs Escocia

ESPN

ESPN 2

15:45 Gales vs Bélgica

15:45 Hungría vs Alemania

15:45 Inglaterra vs Italia

15:45 Países Bajos vs Polonia

ESPN

ESPN 2





AMISTOSO INTERNACIONAL

17:00 Uruguay vs Panamá

20:30 Ecuador vs Cabo Verde





PRIMERA "B"

13:00 J.J. Urquiza vs Defensores Unidos

TYC SPORTS

15:30 Acassuso vs Deportivo Merlo

15:30 Cañuelas vs Villa San Carlos

15:30 Comunicaciones vs UAI Urquiza

17:00 Los Andes vs Dock Sud

TYC SPORTS

20:05 Ituzaingó vs Deportivo Armenio





BOXEO DE PRIMERA

23:00 Carlos Alanis vs Franco Cajal

TYC SPORTS





F1 - GP DE AZERBAIJAN

12:00 Clasificación

FOX SPORTS





PREMIERSHIP RUGBY (INGLATERRA)

09:30 Saracens vs Harlequins

ESPN 3

12:30 Leicester vs Northampton

ESPN 3





URBA TOP 13

15:30 Alumni vs Buenos Aires

15:30 CASI vs SIC

15:30 CUBA vs Los Tilos

15:30 Newman vs Hindú

ESPN Extra

15:30 Pucará vs Regatas Bella Vista

15:30 San Luis vs Atl. Del Rosario





NHL CONFERENCE FINALS

21:00 Juego 6 - Tampa Bay Lightning vs New York Rangers

ESPN Extra





UFC 275

23:00 Teixeira G. vs Prochazka J.