Güemes quiere estirar su buena racha ante Alvarado

12/06/2022 - 00:47 Deportivo

Con el envión anímico que arrastra por los últimos buenos resultados, Güemes irá esta tarde en busca de su tercera victoria consecutiva en la Primera Nacional, cuando visite a Alvarado de Mar del Plata.

El encuentro comenzará a las 16, corresponde a la decimonovena fecha del certamen y tendrá como árbitro al sanjuanino Mario Ejarque. El “Gaucho” viene de vencer como local a Estudiantes de Río Cuarto, por 2 a 0, mientras que en la fecha 17 había derrotado a Deportivo Madryn por 1 a 0, en condición de visitante.

Eso lo hizo escalar en la tabla de posiciones, ya que ahora se encuentra en el puesto 26 con 19 puntos, a cinco de meterse en zona de clasificación al Reducido. Ahora, el elenco santiagueño se atreve a soñar, ya que está más cerca de pelar arriba que abajo (se alejó 9 puntos de la zona de descenso).

El entrenador Wa l ter Perazzo, conforme con el rendimiento de su equipo en estas dos últimas jornadas, no realizará modificaciones y presentará los mismos once que vienen de vencer al “Celeste”. Así, el DT repetirá los once por tercera vez consecutiva. Alvarado, que está en la posición 23 con 21 puntos, viene de perder en su visita a All Boys (1-3) y buscará recuperarse.