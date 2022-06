Sarmiento expondrá su invicto en Huaico Hondo, ante Estudiantes

12/06/2022 - 00:49 Deportivo

La sexta fecha del Torneo Anual 2022 “Alfredo Moreno”, que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol, continuará hoy con la disputa de siete partidos, entre los que se destaca la visita de Sarmiento, único invicto y líder con puntaje ideal de la zona A, a Estudiantes de Huaico Hondo, a partir de las 11 de la mañana. A la misma hora y por la misma zona, Unión de Belt r á n recibirá a Güemes mientras que Unión Santiago será local de Agua y Energía, por la zona B.

Desde las 11.30, jugarán: Villa Unión vs. Instituto Deportivo Santiago (zona A), Central Argentino vs. Comercio (zona B) y Banfield vs. Independiente de Fernández (zona B). La jornada de domingo se cerrará desde las 16 horas, cuando Defensores de Forres reciba a Vélez Sársfield de San Ramón, por la zona A.

La fecha proseguirá mañana, con el choque entre Central Córdoba y Clodomira (desde las 16 y en cancha de Vélez de San Ramón) y se cerrará el martes Yanda vs. Independiente de Beltrán, en cancha de Banfield y desde las 16. Sarmiento El andar de Sarmiento en el Anual hasta aquí es perfecto: ganó los 6 partidos que disputó y se encamina a asegurarse la clasificación la Copa de Oro de manera anticipada. Pero hoy tendrá en Huaico Hondo una dura prueba. Mantener el invicto ante Estudiantes significará para el “Profesor” una muestra de carácter para revalidar su chapa de candidato.