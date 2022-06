Central bajó a Boca en una noche memorable y que quedará en la historia

13/06/2022 - 01:14 Deportivo

La noche del 12 de junio del 2022 ya se ganó un lugar de privilegio en la rica historia de Central Córdoba. Es que anoche derrotó a Boca Juniors por 1 a 0, siendo la primera vez que logran vencerlo en nuestra provincia y lo hizo con sobrada justicia.

El último campeón del fútbol argentino sucumbió ante el “Ferroviario” en un estadio Único Madre de Ciudades que presentó un marco imponente.

Francisco González Metilli, a los 11 minutos del segundo tiempo, marcó el único tanto del partido correspondiente a la segunda fecha de la Liga Profesional que además tuvo un penal (a instancias del VAR) que Rossi le contuvo a Renzo López y un gol anulado (también por el VAR) de Soraire en el rebote de ese penal (por invasión del tucumano). Buen arranque tuvo Central Córdoba, que sorprendió a Boca en el primer cuarto de hora.

Antes del minuto, tras un error en el fondo visitante, Martínez desbordó por derecha y sacó un centro al que no pudo llegar por muy poco López. El uruguayo tuvo otra en la que recibió dentro del área, pero remató mordido. Y González Metilli dispuso de dos chances: en la primera Rossi la sacó por arriba al córner y en la otra el arquero contuvo un débil remate del volante, que entró al área por derecha tras una buena combinación con Kaproff. Todo eso antes de los 15 minutos. Boca, lejos del nivel mostrado en las últimas fechas, lucía inconexo entre líneas, con grietas en defensa y una delantera que no lograba acoplar a Orsini como extremo derecho. El “Changuito” Zeballos, con sus ganas, era el que más insinuaba en el flojo arranque del equipo de Battaglia.

Después el partido se fue emparejando. Boca equilibró el trámite porque tuvo más la pelota, pero no inquietaba a un Central Córdoba que ya no llegaba tanto como al principio. Y sobre el cuarto de hora final llegaron las chances más claras, que fueron para la visita. Sobre los 33’, tras un tiro de esquina desde la derecha y una serie de rebotes, la pelota le quedó casi en el punto del penal a Izquierdoz, que la paró de pecho y sacó un zurdazo que Kalinski, de cabeza, desvió al córner cuando Toselli no podía hacer nada.

A los 39’, Orsini y Benedetto presionaron en la salida a Bay, el “Pipa” se la robó contra la raya y sacó el centro atrás para el ingreso de Ramírez, que de frente al arco la tiró por arriba. En el inicio del complemento, Boca llegó con peligro. A los 4’ Zeballos la armó por izquierda, le pasó Fabra y sacó el centro para el cabezazo de Benedetto, que se fue muy cerca del poste derecho de Toselli.

A los 8’, otra vez el “Changuito” por izquierda desbordó a Ramírez, llegó hasta el fondo y lo vio a “Pol” libre por el medio, el volante la paró y sacó un remate que se estrelló en el poste. Pero Central también atacó y a los 11’, López le ganó a Izquierdoz y lo forzó a la salida sucia con Fabra, que la terminó perdiendo, la jugada cambió de frente para el remate cruzado de Soraire, Rossi dio rebote y González Metilli, de frente al arco puso el 1 a 0.

Dos minutos más tarde llegó el penal a instancias del VAR, por falta de Weigandt sobre Metilli. Lo ejecutó López y tapó Rossi, Soraire convirtió de rebote, pero otra vez el VAR intervino, esta vez para anular el tanto ferroviario por invasión del volante tucumano.

Battaglia mandó a Villa a la cancha y el colombiano, con un tremendo derechazo, exigió a Toselli. Central se fue agazapando, pero lo supo aguantar bien ante un Boca desesperado que, ya con cuatro delanteros en cancha, casi lo empata en la última con un remate de Vázquez que se fue muy cerca. Allí se terminaron los ocho minutos de adición y se desató el alocado festejo de Central Córdoba, que tuvo su noche gloriosa.