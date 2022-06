Una noche con muchas emociones, que quedará grabada en la historia grande

13/06/2022 - 01:25 Deportivo

Fue una jornada de muchas emociones en la “Madre de Ciudades”. La presencia de Boca volvió a revolucionar a una provincia muy futbolera, que se está acostumbrando a los grandes eventos. Y ayer, además, fue con una victoria histórica de Central Córdoba.

Después de 55 años, el “Ferroviario” volvió a vencer al “Xeneize” y, por primera vez, lo hizo en condición de local.

La jornada tuvo de todo: color y fervor. Los de Boca, “disfrazados” de neutrales, coparon el sector este del estadio y arrasaron con todas las localidades.

Los de Central Córdoba, acompañaron en masa y deliraron con una victoria memorable, que guardarán por siempre y que ya forma parte de la historia grande del club.

Las puertas del estadio “Madre de Ciudades” se abrieron a las 17, pero desde dos horas antes, miles de hinchas ya estaban en los alrededores de una cancha que horas después iba a estallar.

Los sectores asignados para los neutrales se poblaron rápidamente, al igual que las dos cabeceras de Central Córdoba. Afuera, había largas filas, de hasta 500 metros, para un ingreso que fue muy ordenado, con controles estrictos y con cacheos. Una hora antes del partido, el estadio estaba ya casi en un 90% de su capacidad. Los de Boca se levantaron con fuerza. Los locales, se hicieron oír cada vez más fuerte.

La salida de los equipos al campo de juego fue un verdadero show. En la cabecera norte, los hinchas desplegaron el ya tradicional telón de Central Córdoba que cubre dicha popular al 100%. En el sector “xeneize”, los cánticos se escucharon cada vez más fuertes. Claro está, para este sector no se podía ingresar con banderas, camisetas o insignias de Boca, por lo cual, el colorido no era el mismo. Pero por varios minutos, no quedó nadie sentado, para alentar al último campeón del fútbol argentino.

El partido fue vibrante. Tuvo un solo gol, pero miles de emociones. Una montaña rusa. Los dos tuvieron chances. La gente los empujaba. No hubo ni un minuto de silencio en el “Madre de Ciudades”. En el complemento, Central Córdoba encontró el gol y el estadio se vino abajo. Al ratito, el penal y el suspenso previo, levantaron a toda la cancha. Rossi lo atajó y el árbitro anuló el gol posterior. La gente de Boca se levantó de una manera increíble para empujar al equipo, en busca de un empate que estuvo cerca varias veces, pero que nunca llegó.

La invasión al final desde el sector de neutrales hizo que los jugadores de Boca se acercaran para agradecer tanto cariño. Central Córdoba fue feliz y su gente deliró. Y Boca, se llevó una derrota de Santiago, pero con el cariño de un pueblo que apoya y agradece. Santiago, otra vez se vistió de gala.