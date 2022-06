González Metilli: “Hacer un gol en un partido así es una locura, no tiene precio”

13/06/2022 - 01:47 Deportivo

Se hizo esperar y no era para menos. Francisco González Metilli fue el último en salir y la prensa esperaba su palabra.

Es que no solamente hizo el gol del triunfo de Central Córdoba ante Boca, sino que fue la figura del partido.

“Fue un partido difícil, ya sabemos lo que es Boca, el último campeón. Se sufre mucho pero creo que hicimos un gran partido, jugamos de manera inteligente. Y creo que el resultado pudo ser un poco más grande si hubiésemos convertido el penal. Bah, lo convertimos (sic) pero lo anularon”, fue lo primero que dijo el volante, en rueda de prensa. “Se sufrió muchísimo, sabemos los jugadores que tiene Boca, de mucha jerarquía y que en cualquier momento te pueden hacer un gol, así que siempre se sufre. Además adicionaron ocho minutos, fue una locura”, agregó.

Para “Pancho”, “la concentración es todo, siempre es importante en todos los partidos pero más en estos en los que tienen una euforia de afuera, entonces la concentración vale el doble. Creo que estuvimos muy sólidos y eso es importante para un equipo que está peleando cosas difíciles. A partir de ahora creo que vamos a ser un equipo protagonista”.

“Para mí la clave fue mucha concentración, mucha presión, salteamos el juego aéreo con el “Uru” (Renzo López) que gana mucho. Fue por ahí. La concentración que tuvimos en este partido se notó mucho”, insistió. En el testimonio no podía estar ausente su tanto. “Hacer un gol en un partido así es una locura, fue una felicidad enorme y con la gente nuestra ahí al lado, no tiene precio. Fue un momento muy lindo”, manifestó. En el primer tiempo jugó por derecha, en el segundo lo hizo de enganche. Y definió de 9.

EL LIBERAL le preguntó ¿De que juega González Metilli? “Yo todavía no se, lo estoy averiguando (risas). Me siento mucho más cómodo en el medio, pero por derecha, al tirarme con el perfil cambiado, también se me hace cómodo. Me gusta también llegar al gol, en el entrenamiento se enojan un poco los 9 y me putean un poco (más risas) porque siempre quiero hacer goles. Me gusta llegar al área”, respondió.

Metilli no tiene dudas que fue penal. “Sí, sabía que era penal porque cuando le gano la posición a Weigandt, me choca y me hace caer al piso y sabía que lo iba a cobrar”, dijo sobre la jugada que después malogró Renzo López, Cent ral no tendrá tiempo para festejar ya que el miércoles visitará a Banfield.

El volante y un mensaje sobre la lucha por la permanencia

Cuando a González Metilli le consultaron si sintieron más presión porque habían ganado los que pelean el descenso, respondió: “Sabíamos que había ganado Godoy Cruz, recién me enteré que también ganó Platense. Pero nosotros nos tememos que fijar en nosotros, en hacer las cosas bien. Y hoy lo hicimos muy bien. El volante no sabía que pasaron 55 años del último triunfo del “Ferro” sobre el “Xeneize”. “Me enteré en la cancha que hacía mucho que no le ganaba, no sabía”, se sinceró. “Y ojalá lo hayan disfrutado porque la gente se lo merece, hizo un esfuerzo muy grande hoy. Hoy y siempre hacen cosas muy lindas y estoy agradecido siempre por todo el cariño que nos brindan”, añadió.