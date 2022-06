Toselli: “Que sea el comienzo de algo importante”

13/06/2022 - 01:56 Deportivo

Otro de los pilares en los que se apoyó el gran triunfo de Central Córdoba fue Cristopher Toselli.

El arquero chileno mantuvo su arco en cero y colaboró en gran manera para tres puntos muy valiosos.

En diálogo con EL LIBERAL, no ocultó su emoción por la victoria histórica y espera que sea “el comienzo de algo importante para nosotros”.

“Me pone contento por la gente, ver la alegría, casi que emoción de muchos porque le ganamos al último campeón y hace muchos años que no se le ganaba a Boca, me pone muy feliz. Hicimos algo histórico y ojalá que quede en las retinas de los hinchas para siempre. Y que sea el comienzo de algo importante para nosotros. No nos queremos quedar con esto, hicimos algo muy difícil de hacer pero esto recién comienza, tenemos otra fecha el miércoles y hay que dar vuelta la página rápido porque hay que jugar con Banfield”, manifestó. Volver a ganar de local, tras aquel debut en la Copa de la Liga pasada ante Barracas, “es lo ideal pero también lo más difícil. Boca es un equipo con mucha jerarquía que hace mucho que no perdía. Quizás no hizo su mejor fútbol pero también es una virtud ganar sin jugar bien y para mí ellos lo tienen. Es notable, cuando las cosas no salen bien y sigues ganando, y esa jerarquía ellos la tienen. Entonces haberles quitado ese invicto habla muy bien de nosotros”.

Sobre el valor del arco en cero, dijo: “Para nosotros eso es un triunfo. Personalmente para mí, y para mi defensa, el arco en cero es ganar. Independientemente de a veces se puede empatar, el arco en cero se celebra. En ese sentido me voy contento”. Y ante la consulta de cuál fue la más difícil que sacó, dijo: “Tampoco tuve muchas intervenciones, corté un par de centros, pero el remate de Villa creo que fue la más clara de ellos. Un remate que saca de la nada, por suerte me pilla bien parado y reaccionó a tiempo”.