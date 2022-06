Kalinski tuvo su debut soñado: “Va a quedar para siempre en mi corazón”

14/06/2022 - 01:00 Deportivo

A pesar de que el entrenador Sergio Rondina lo tenía claro desde el viernes, a muchos sorprendió la presencia de Enzo Kalinski como titular en Central Córdoba.

Casi sin actividad el semestre pasado con Argentinos Juniors (jugó dos minutos ante Atlético Tucumán, el 21 de abril, y uno en cuartos de final ante Estudiantes, el 12 de mayo) y con apenas dos prácticas de fútbol encima, el volante se dio el gusto de ser el único santiagueño que jugó de arranque en el triunfo que ya entró en la historia. Y lo hizo en un muy buen nivel.

“No lo puedo creer, es un día que me va a quedar para siempre en mi corazón por debutar con esta camiseta, frente a un rival que es el último campeón, que tiene jerarquía y nosotros nos impusimos. Conseguimos los tres puntos y estoy feliz, muy feliz”, dijo Enzo sobre el significado de haber debutado en Central Córdoba. Ganarle a Boca después de 55 años es un dato que Kalinski conocía y le causó emoción. Y el tinte especial fue la presencia de su familia en el estadio.

“Me generó mucha emoción cuando terminó el partido ver a la gente festejar. Estaba mi mamá, mis hermanas, mis sobrinos, toda mi familia en las tribunas y eso me mató porque me fui hace tanto tiempo de Santiago, 20 años casi, y ahora volver y ganar un partido así con ellos alentándome me da fuerzas para seguir creciendo y para creer en este equipo”, confesó el jugador de 35 años, que a los 15 se fue a probar suerte a Quilmes y terminó construyendo una gran carrera, que tuvo su pico máximo con la obtención de la Copa Libertadores 2014, vistiendo los colores de San Lorenzo de Almagro.

Sobre lo frenético que fue su debut en el equipo de Rondina, comentó: “Me sentí bien. Fue todo muy rápido, hice dos prácticas de fútbol nada más con el plantel pero le debo a ellos esto de hacerme sentir importante y cómodo en el equipo”.

“Desde lo físico me siento bien, venía entrenando. Pude hacer una pretemporada atípica y corta en Argentinos Juniors pero le metí con todo, no perdí ningún entrenamiento porque sabía que en cualquier momento me iba a tocar jugar. Y el domingo se notó porque me sentí muy bien en el partido y de hecho aguanté los 90 minutos”, agregó. El santiagueño contó cómo manejó la ansiedad. “Estaba muy ansioso porque no tuve tiempo de esa adaptación, de jugar un amistoso o de ir conociendo las características de mis compañeros. Por eso más que nada tenía ansiedad de querer hacer un buen partido, de hacer las cosas bien. Pero lo pude disfrutar”, señaló.





Rueda de auxilio en la contención y generación

El aporte de Kalinski a Central Córdoba fue muy valioso, ya que se trató de una rueda de auxilio en la contención en el mediocampo, pero también se mostró activo en la generación de juego. Tratamos con Jesús (Soraire) de ser salida nosotros, darle un poco de juego y hacerle llegar la pelota a los de arriba”, explicó sobre su rol en el equipo que dirige el “Huevo” Rondina. “Trato siempre de estar bien ordenado, de recuperar, de jugar. Fue un partido que no jugamos tanto pero a veces los partidos se ganan así”, añadió el santiagueño. “Fue un partido trabado, que lo jugamos de igual a igual pero en el segundo tiempo nos quedamos un poco después del gol. Creo que después de errar el penal nos metimos un poco atrás, pero fue por las ganas de conseguir los tres puntos”, analizó sobre el desarrollo del juego ante Boca.