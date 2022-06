“No me acordaba cómo metí el gol”

14/06/2022 - 01:01 Deportivo

Ayer fue la tapa de todos los diarios del país. Es que la repercusión de ganarle a Boca es muy grande y por eso el protagonista central fue Francisco González Metilli.

El autor del tanto de la victoria de Central Córdoba, ya un poco más relajado, brindó ayer una entrevista al canal TNT Sports, vía zoom, y sorprendió con una confesión: “No me acordaba cómo había metido el gol”.

“Cuando apareció la pelota, hice lo que pude. Pero la realidad es que después del partido no me acordaba cómo había sido el gol, si no que lo tuve que ver. Así que imaginate cómo estaba”, agregó entre risas el volante “ferroviario”, que le agregó otro dato de color a la anécdota: “El entrenador de arqueros me preguntó con qué le había pegado en el gol y le dije la verdad que no se porque no me acuerdo. Y ahí nomás buscó el video. Menos mal que la metí porque me iban a matar”. Para no volver a olvidarse, González Metilli vio muchas veces el video de su gol ante Boca. “Lo veo todo el tiempo porque sale por todos lados. Es una locura. Lo vi muchas veces”, manifestó. Al volver a meterse en el partido, destacó otra vez la concentración de Centra l Córdoba.

“Yo veía al equipo muy concentrado en todas las líneas y hacía tiempo que no veía al equipo así, sabiendo lo que teníamos que hacer. Pero lo cierto es que te agarra un poco de miedo cuando llegas y ves que no la podes meter porque estás jugando contra Boca y cuando tiene una, te la mete. Es así por la jerarquía que tiene. Pero me quedo con el arranque del equipo en cada uno de los dos tiempos, después quizás sufrimos más de la cuenta”, analizó. Por último, se refirió a sus “cinco minutos de fama”.

“Me llegaron muchos mensajes, pero les respondí a todos los que siempre me mandan mensajes, en las buenas y en las malas. Los que siempre están son los amigos, la familia. Después no soy de darle mucha bola a las redes sociales y trato de no mirar mucho, las cosas te llegan pero trato de alejarme un poco de eso porque te puede perjudicar en algún momento”, cerró.