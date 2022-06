“Tortuga” Deck se convirtió en la gran figura de la primera final

14/06/2022 - 01:07 Deportivo

Real Madrid, con el santiagueño Gabriel Deck como figura, se adelantó esta tarde en la definición por el título de la Liga Endesa del básquetbol de España, al superar como visitante a Barcelona por 88-75.

El segundo cotejo de la llave se disputará mañana, nuevamente en Barcelona, a partir de las 16 (hora argentina).

El santiagueño Deck se erigió en uno de los valores más destacados del quinteto que ayer condujo el asistente Chus Mateo, en reemplazo del DT principal, Pablo Laso, quien está recuperándose de una intervención cardiovascular.

El exQuimsa aportó 18 puntos (5-9 en dobles, 1-2 en triples, 5-7 en libres), 5 rebotes, 3 asistencias y un recupero en los 27 minutos que permaneció en cancha.

En el quinteto catalán, el bonaerense Nicolás Laprovíttola (ex San Antonio Spurs) terminó con una producción de 15 tantos (4-7 en dobles, 2-2 en triples, 1-1 en libres), 3 robos y una asistencia en 22m. Real Madrid y Barcelona definieron entre sí la Liga española en 16 ocasiones, con 9 triunfos para el primero y 7 para el segundo. El elenco ‘blaugrana’ es ganador de la última edición 2021, aunque en el antecedente más cercano cayó por 86-83 en Belgrado, en la semifinal de la Euroliga.





Declaraciones

Al término del encuentro, Gabriel Deck declaró: “Es importante arrancar la serie ganando aquí el primer partido. Sabíamos que iba a ser duro, pero veníamos concentrados. Sabíamos también que íbamos a tener nuestra oportunidad y estamos contentos por la victoria. Al Barça hay que jugarle intenso y duro y lo hemos hecho. Pero ya nos vamos a descansar y a preparar el siguiente partido, que seguro que será duro también”.

En el plano personal, se mostró reconfortado. “Sabía que poco a poco iba a encontrar mi lugar en el equipo y estoy siempre dispuesto para ayudar en lo que sea. Agradezco al equipo también que me haya dejado entrar de la mejor manera”, expresó. Por último, destacó la defensa. “Teníamos que cambiar en defensa porque tienen buenos tiradores y aguantar dentro. Nos hemos multiplicado todos para hacerlo bien y que no nos dominaran en la pintura. Estamos en una final y el cansancio no cuenta. Quedan pocos días y hay que dar el máximo”, explicó.