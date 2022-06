A Quimsa se le escapó en el final y el que gritó campeón fue Instituto de Córdoba

14/06/2022 - 01:57 Deportivo

Otra vez Quimsa se quedó en las puertas de la consagración. Por segundo año consecutivo perdió la final de la Liga nacional de Básquetbol en el quinto juego, pero esta vez la desazón fue mayor porque se produjo en un estadio Ciudad colmado, que estaba preparado para la fiesta, pero todo terminó en tristeza.

El 85 a 84 que marcó el tablero y que sentenció el 3-2 de la serie final, habla por sí solo de la paridad que tuvo el juego. Pudo ser para la Fusión, que a falta de 4 minutos perdía por 9 (74-83) y protagonizó una gran remontada y metió un parcial de 10-0 para pasar al frente 84 a 83, con dos libres convertidos por Terry a 4.8 segundos para el cierre.

Pero en ese lapso Instituto repuso y Cuello atacó el canasto, el “Colorado” Estévez no dudó en pitar una falta polémica de Terry, para darle la chance al visitante de volver a pasar al frente. Y Cuello, la figura del partido y MVP de la serie final, mostró frialdad y no falló desde la línea de los suspiros.

Al juego le quedaban 2 segundos y 4 décimas pero el local ya no tenía tiempo muerto para pedir, por lo que tuvo que reponer desde su aro. No hubo otra opción que tirarla larga para Terry, que no pudo recibir la bola ante la buena marca de Instituto y así el elenco cordobés logró consagrarse campeón de la LNB por primera vez en su historia, impidiendo que Quimsa consiga su segundo título (lo ganó en la temporada 2014/15, mientras que la de anoche fue la tercera final que pierde).





El partido

Como era de esperarse, en el primer cuarto primó la paridad, con intensa lucha interior y tan sólo algunos destellos del perímetro con dos bombas por bando, de Cosolito para Quimsa y Cuello (terminó con 11 ese periodo) por parte de la “Gloria”. Fue 25-23 para el local, en un segmento de ritmo y goleo elevado. En el segundo comenzaron a rotar, continuó el poder de anotación y aumentó la fricción.

Aunque esta vez por rachas, se mantuvo un trámite parejo que culminó 47-46 para la Fusión. Mientras que la dupla Cuello-Romano comandaba la ofensiva cordobesa, y el dúo Brussino- Anderson dominaba el ataque santiagueño, fue Thomas quien enloqueció al público local con un triple en los segundos finales para irse 1 punto arriba al entretiempo.

El segundo tiempo inició con un Whelan intratable (7 puntos en los 2 primeros minutos) y Quimsa conservando su buen despliegue en la pintura. Instituto apretó en defensa, mejoró en campo contrario y esta vez fue “Loku” Cuello quien convirtió de tres puntos prácticamente sobre la bocina para decretar el 71-64 en el tablero.

Aunque Instituto estableció la máxima de 9 unidades con conversión a distancia de Copello, Quimsa arremetió empujado por sus fanáticos. Terry puso al frente a la Fusión desde la línea de libres a 4.8 segundos del final, y tiempo muerto mediante Cuello penetró recibiendo la falta. Sus dos lanzamientos perforaron la red y decretaron el 85-84.