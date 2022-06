Victoriano: “Los jugadores entrenaron como un caballo”

14/06/2022 - 01:58 Deportivo

Instituto de Córdoba ya está en lo más alto del basquetbol argentino y todo por méritos propios.

El elenco de “La Docta” se quedó finalmente con el quinto juego de una serie apasionante y logró llevar el deporte de Córdoba a un lugar en el que todos quieren estar: nada menos que festejando el título de campeón de la temporada 2021/22. Y uno de los que se mostró feliz por lo alcanzado anoche en un colmado estadio Ciudad fue el propio entrenador de la “Gloria”: Lucas Victoriano.

El tucumano que aceptó asumir este desafío, fue clave también en la consagración de los cordobeses y siempre creyó y confió en que sus dirigidos podían estar a la altura de las circunstancias en la Liga Nacional. Cuando habló con la prensa, Victoriano destacó todo el esfuerzo que se hizo para cumplir con el objetivo en la temporada y evitó elegir a un jugador en especial del equipo por su rendimiento.

“Es imposible elegir. Todos entrenaron como un caballo. Hubo momentos en que los juniors de la Liga de Desarrollo nos tuvieron que ayudar en muchos partidos y también es especial para ellos”, expresó Victoriano cuando recordó el proceso que llevó adelante para que Instituto pudiera estar hoy celebrando la conquista de la Liga Nacional. E l t é c n i c o t u c u m a n o siempre vivió la final con mucha mesura y tranquilidad, situación que también lo reflejó con palabras. “Por ahí es lo que tenemos que transmitir a los jugadores. Una de las cosas que me hizo meter de entrenador era sentir esa sensación en la previa. Lo único que no podía era sacar la adrenalina jugando”, apuntó. Para el final, puso a la mentalidad como una de las claves para ganar el título.