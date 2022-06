Suárez, el PF santiagueño campeón con Instituto

14/06/2022 - 02:03 Deportivo

Fernando Suárez, preparador físico de Instituto, dijo que la definición del título tuvo una “carga emocional especial”, por ser santiagueño y por haber trabajado en Quimsa. “La verdad que es una alegría muy grande, con una carga emocional especial, porque tengo a mi familia y a mis amigos aquí cerca. Es un poco extraño, pero bueno... Todos laburamos once meses para esto, para lograr este objetivo y hoy estamos muy felices. Hay que disfrutarlo ahora, porque ha costado muchísimo. Ha sido una liga difícil para nosotros, con bajas, con Covid y salir sobre eso es la frutilla del postre. Salir campeón después de eso es increíble”, comentó en diálogo con EL LIBERAL.

Fernando habló de Lucas Victoriano, que lo llevó a Instituto. “Lucas tiene la virtud de hacer a todos importantes y que a la vez cada uno crezca, pero dentro de lo que es un equipo. No solamente dentro de la cancha sino afuera también, hace que las cosas sean más llevaderas para nosotros, hace que se distienda un poco cuando las cosas no están tan bien y nos ayuda a comunicarnos para buscar soluciones para cualquier tipo de problemas que pudiéramos tener. La virtud es que siempre trata de mantenerse sereno, tranquilo y a nosotros nos transmite esa seguridad. No queda otra que responderle a lo que él nos pide o incentiva”, señaló.

Quimsa

Consultado sobre Quimsa, tuvo palabras de elogio. “Fue un rival muy duro, que conforme ha pasado la serie ha ido cambiando cosas que no venía haciendo en defensa y en ataque. Y lo hace un equipo muy duro por las variantes que tiene como extranjeros. Después tiene muchos puntos por cada posición. Nosotros sabíamos que teníamos que focalizarnos en la defensa, porque cuando hemos aflojado ellos nos han sacado una diferencia muy grande. Entonces, había que repetir la receta, seguir con la defensa y apostando a hacer ataques eficientes”, explicó.