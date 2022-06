“Pichi” Campana, un espectador de lujo en el Ciudad

14/06/2022 - 02:07 Deportivo

Entre las tantas personalidades que estuvieron anoche en el estadio Ciudad, se destacó la figura de Héctor “Pichi” Campana, legendario escolta de Atenas de Córdoba y el seleccionado argentino de básquetbol. Y como buen cordobés, disfrutó la consagración de un equipo de su provincia tras 19 años. “Pasó mucho tiempo, pero Instituto fue un merecido campeón. Fue una grandísima final en la que los dos equipos se disputaron hasta el último segundo quién iba a ser el campeón”, comentó en diálogo con EL LIBERAL.

El actual presidente de la agencia Córdoba Deportes, agregó: “Quimsa tuvo una gran temporada, pero fue una final tremenda para los dos equipos. Podía haber sido para cualquiera pero Instituto manejó mejor los momentos de presión en el final, inclusive cuando Quimsa pasó al frente.

Estos últimos dos partidos fueron tremendos y los que amamos el básquet hemos disfrutado de dos juegos muy intensos y sobre todo muy disputados”. “Hacía bastante que no venía a Santiago, de hecho no conocía la cancha, que está muy bonita. Ha sido un lindo viaje a Santiago del Estero”, contó reconfortado. Ya alejado del básquet, confesó: “Extrañar, no extraño. Uno a veces fantasea con volver a jugar pero los años pasan. Ahora puedo disfrutar acá de ver a mi amigo Juan Cavagliatto, presidente de Instituto, ser campeón de la Liga así que estoy contento por él y porque amo al básquetbol y vi un tremendo partido”.