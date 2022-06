EN VIVO | Central Córdoba pierde en su visita a Banfield

14/06/2022 - 16:37 Deportivo

Después de la espectacular victoria conseguida el domingo pasado ante Boca Juniors, Central Córdoba intentará hoy aprovechar ese envión anímico para seguir por la senda del triunfo, cuando visite esta tarde a Banfield.

El partido, correspondiente a la tercera fecha del torneo de la Liga Profesional, se jugará desde las 16.30 en el estadio Florencio Sola, será arbitrado por Fernando Espinoza y la televisación estará a cargo de la TV Pública.

Central, uno de los escoltas con 4 puntos, se mantiene invicto, ya que en la primera fecha empató en su visita a Barracas Central.

Muy poco tiempo tuvo el “Ferroviario” para disfrutar del histórico triunfo ante el “Xeneize”. Pero el apretado calendario de un certamen en el año mundialista obligó a poner varias fechas entre semana.

Por eso el plantel que dirige Sergio Rondina quedó concentrado el domingo a la noche luego del gran triunfo en el estadio Único Madre de Ciudades.

El lunes entrenó por la mañana en el predio del Iosep y ayer volvió a hacerlo en el mismo escenario, para emprender el viaje a Buenos Aires en horas de la tarde, vía aérea.

La alegría por ganarle a Boca no fue completa, al menos para el “Huevo”, ya que tendrá dos bajas importantes para visitar hoy a Banfield.

Una es la del capitán Jonathan Bay, afectado por un traumatismo en el hombro derecho.

El lateral izquierdo se quedó al margen de la delegación que viajó, al igual que el delantero Juan Cruz Kaprof, afectado por una molestia muscular.

La buena noticia para el DT fue la recuperación del atacante Claudio Riaño, quien no estuvo en las convocatorias de las dos primeras fechas por una lesión. Justamente el cordobés se perfila para ser el reemplazante de Kaprof, aunque como le falta ritmo futbolístico ese lugar también podría ser ocupado por Lucas Besozzi.

En tanto, Nahuel Banegas será el reemplazante de Bay. Rondina podría introducir una tercera variante con respecto al equipo que derrotó a Boca ya que aún no decidió si mantiene a Enzo Kalinski o bien regresa Nicolás Linares.

El santiagueño, de gran debut el domingo pasado, jugó 90 minutos después de mucho tiempo y el DT podría optar por darle descanso, sobre todo porque Linares (que no jugó ante Boca por no estar al ciento por ciento desde lo físico) ya luce mucho mejor. Banfield, en tanto, cuenta con un solo punto, tras la derrota por 2-1 ante Newellºs Old Boys y un empate sin goles frente a Arsenal. El DT del “Taladro”, Claudio Vivas, podría realizar una sola modificación para recibir a Central: Jeremías Perales por Ramiro Enrique en ataque.