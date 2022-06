"Fue penal, el VAR tiene estas cosas"

16/06/2022 - 05:23 Deportivo

Sergio Rondina, entrenador de Central Córdoba, se refirió ayer a la polémica jugada en la que intervino el VAR y que le terminó costando la derrota a sus dirigidos. En este sentido, el DT evitó todo tipo de polémicas y reconoció que fue un acierto de la terna.

"Respecto al penal, creo que si fue. Se ve el agarrón claro donde cae la pelota. Después podemos discutir si hubo falta en la jugada previa o no. Pero más allá de esto, no le puedo reclamar nada al equipo. Generaron situaciones de gol, fueron para adelante, hicieron un gran segundo tiempo. Lo tendríamos que haber empatado antes. Pero el fútbol es así y el VAR tiene estas cosas".

A su vez, Rondina opinó: "Las sensaciones que me deja este partido es que no nos pueden convertir de pelota parada a los dos minutos de juego. La sensación de que en el primer tiempo no encontramos el mejor juego y en el segundo, el equipo fue otro. No sé si fuimos el equipo que venía de ganarle a Boca, porque usamos jugadores distintos y sistema distinto, pero si sé que intentamos. Pese a eso, nos terminan haciendo dos goles de pelota parada".

"Los cambios que hicimos para este partido fueron por precaución. Queríamos evitar lesiones y cuidarlos en ese sentido. Por eso, los que salieron del once inicial, fue por este motivo. Creo que el equipo no sintió el desgaste físico de lo que fue el partido con Boca, porque fue para adelante y jugó bien en el segundo tiempo. No es una excusa el poco descanso", agregó el entrenador "ferroviario".

Además, Rondina señaló: "Lo del primer gol es una distracción. Es algo que veníamos corrigiendo y nos vuelven a marcar un gol de pelota parada. Nos hicieron un gol de entrada y eso les dio tranquilidad. Nos costó el primer tiempo en el juego, los controles, las tomas de decisiones. En el segundo tiempo cambiamos. Fuimos otro equipo".

Por último, Rondina se refirió al tema refuerzos. "La idea es poder sumar un delantero, que es una posición en la que estamos cortos. Veremos si está la posibilidad de incorporar y qué es lo que podemos hacer", cerró el entrenador de Central Córdoba.