Mañana inicia marcha la fecha de los clásicos

16/06/2022 - 05:33 Deportivo

Se viene un fin de semana largo con mucha actividad en el marco del certamen de la Liga Santiagueña. Se programó la séptima fecha del Torneo Anual "Alfredo Moreno", que será la fecha de los clásicos (partidos de vuelta). La jornada se pondrá en marcha mañana, con tres encuentros y tendrá continuidad el domingo, con la disputa de seis partidos. Quedó pendiente de programación el choque entre Central Córdoba y Mitre.

Mañana, la fecha 7 arrancará con Estudiantes- Comercio, desde las 16, en cancha de la "Casaca Patria". Además, a la misma hora jugarán Clodomira-Defensores de Forres (en Clodomira) e Instituto Santiago-Yanda (en Central Argentino). Los duelos del Sub 21, en estos tres duelos, darán comienzo mañana a las 14.

El domingo, la fecha tendrá estos seis duelos. Güemes- Unión Santiago, en Villa Unión, a las 11 (a las 9 el Sub 21). Sarmiento- Central Argentino, en Sarmiento, a las 16 (a las 14 el Sub 21). Independiente de Beltrán- Unión de Beltrán, en Independiente, a las 16, (a las 14 el Sub 21). Agua y Energía- Villa Unión, en Agua y Energía, a las 16 (14 el Sub 21). Banfield- Vélez de San Ramón, en Banfield, a las 16, (14 el Sub-21). Independiente de Fernández- Sportivo Fernández, en Independiente, a las 16.30 (a las 14.30 el Sub-21.