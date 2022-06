Se pone en marcha el Torneo Internacional Miguel Alberto Cortijo

17/06/2022 - 01:42 Deportivo

Una extensa programación se cumplirá hoy en el marco de la jornada inaugural del torneo internacional de maxibásquet, que llevará el nombre de Miguel Alberto Cortijo y que se jugará este fin de semana en diferentes escenarios de nuestra ciudad.

La competencia reunirá a 37 equipos de las categorías +40, +45, +50, +55, +60, +65 para un total de 418 jugadores, lo cual lo posiciona como el torneo de maxibásquet más grande del norte argentino. Los representantes de la provincia serán Defensores del Sud, Del Pino, Nicolás Avellaneda, Patagonia Central, Asociación de Veteranos y Juventud BBC.

El partido más importante de la jornada inaugural será el que protagonizarán Defensores del Sud y Ferro Carril Oeste, en la categoría +60. El encuentro se desarrollará en el estadio Ciudad, desde las 17.30. El plantel de Defensores estará integrado por Jorge Fares, Daniel Herrero, Ramón Almirón, Carlos Navarro, Gabriel Cecilia, Francisco Torres Santos, Eduardo Naum, Carlos Small, Raúl Zamora, Alfredo Gómez, Miguel Cortijo y Rubén Ramos. Por su parte, Ferro se presentará con los siguientes jugadores: Rubén Albornoz, Horacio Aldunate, Guillermo Aletto, Daniel Arismendi, Domingo de Pasqua, José Espil, José Luis Farías, Carlos Lugo, Alejandro Penelas, Ricardo Torres Claro y Walter Mancovsky. Previamente, se enfrentarán Dorados y Matienzo, en la categoría +65, con la presencia de Mario Hilario Salas, de 84 años de edad. Mañana, en doble turno, continuará el torneo con las instancias decisivas y por la noche se realizará la cena de premiación en el predio de Ingenieros.





Programa para hoy

En Quimsa: desde las 16, Matienzo +65 vs. Los Dorados +65; 17.30, Defensores +60 vs. Ferro +60. En Defensores del Sud: desde las 15.30, Defensores del Sud +55 vs. Villa Lantieri +55; 17.30, Del Pino +45 vs. Salta +45; 19, Las Breñas +60 vs. Ingenieros +60; 20.30, Jujuy +45 vs. Federados +45; 22, Nicolás Avellaneda +50 vs. Regatas +50. En Belgrano: desde las 15.30, Defensores del Sud +40 vs. Villa Ángela +40; 17.30, Villa Ángela +55 vs. Don Bosco +55; 19, Asociación de Veteranos +40 vs. San Bernardo +40; 20.30, Yeti Gutiérrez +50 vs. Huaico Salta +50; 22, Sirio +55 vs. Sáenz Peña +55. En Asociación de Veteranos: desde las 15.30, Nicolás Avellaneda +60 vs. Pico Truncado +60; 17.30, Patagonia Central +45 vs. Maxi Córdoba +45; 19, Asociación de Veteranos +50 vs. Matienzo +50; 20.30, Asociación de Veteranos +55 vs. Matienzo +55. En Juventud BBC: desde las 16.30, Vivarrachos +40 vs. Juventud +40; 18.30, Defensores del Sud +50 vs. 820V +50.