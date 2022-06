“Hemos sido resilientes, hemos sido valientes y ahora festejamos”

17/06/2022 - 01:45 Deportivo

Por Daniel Romero





Florencia tienes los ojos húmedos. Instituto, el club de Liga Nacional que le abrió las puertas para trabajar, se consagró campeón en el Ciudad y como es santiagueña, vivió ese momento con una mezcla de sensaciones fuertes. Se dedica al coaching deportivo, trabaja sobre terapias holísticas, se perfeccionó en sanación pránica y fue la encargada de lo emocional en el plantel cordobés, aunque no faltaron los desubicados que la tildaron de “bruja” a lo largo de la temporada.

“Me fui el 3 de marzo del 2021 de mi provincia, con una valija con ropa y sueños. Obvio que lo he soñado siempre. Ésta ha sido mi casa mucho tiempo y hoy poner mi carrera profesional aquí y coronarnos de esta forma para mí es el doble de meritorio. Estoy feliz. Ha sido una temporada hermosa, con un montón de cosas que nos han pasado y hemos salido adelante. Hemos sido resilientes, hemos siendo valientes y hoy estamos festejando. Es una sensación increíble”, explicó Florencia Infante en diálogo con EL LIBERAL.

Consultada por las virtudes del plantel de Instituto, comentó: “Tienen ganas, talento. Hablamos el mismo idioma y eso es lo más importante. Tenemos jugadores que han crecido increíblemente. Son valientes, porque hemos demostrado mucha valentía esta temporada, coraje y ganas de querer superarnos y de ser campeones”.





Lucas Victoriano

Florencia también habló de Lucas Victoriano, el entrenador jefe.

“No podía haber tocado mejor cuerpo técnico para comenzar mi carrera. Ha sido un tipo tan humano, tan generoso, amoroso, de dejarme trabajar libremente siempre y aportar mi grano de arena a este campeonato. Tengo muchísimas cosas que agradecerle a todo el cuerpo técnico, no sólo a Lucas. Son unas grandes personas antes que todo. Son unos grandes profesionales. Y creo que siempre triunfa el trabajo honesto, honrado. Nada de tantas cosas malas que nos podrían haber afectado hicieron mella en nosotros. Eso nos han hecho más fuertes todavía. Y eso se lo debo al cuerpo técnico, a los jugadores, al presidente del club (Juan Manuel Cavagliatto) que para mí ha sido un ángel que me ha abierto las puertas y mi vida ha cambiado completamente. Ha querido sentarse a escuchar mi propuesta, ha querido apostar a algo diferente. Aquí están los resultados. Es increíble todo lo que hemos pasado este año y lo resumo con esa foto de Nico Copello cortando las redes, festejando y siendo felices”, indicó. Por último, se refirió a la posibilidad de trabajar en la provincia en el futuro.

“Esta siempre va a ser mi casa, Santiago es mi ciudad. Hoy Córdoba me ha abierto las puertas y estoy eternamente agradecida. Me queda un hermoso desafío el año que viene con un copa internacional (Champions League). Planeo seguir dándole lo mejor de mí al club, que hoy es mi club. Esperemos que en algún momento la vida algún día me traiga de vuelta acá. El destino es así. Hoy estoy allá y mañana no sabemos”, cerró. En su primera temporada en Instituto, Florencia ya festejó dos títulos (Súper 20 y Liga Nacional), pero desde hace varios años trabaja con jugadores de la máxima categoría como Sebastián Vega, Enzo Ruiz, Gabriel Deck y Nicolás “Penka” Aguirre, entre otros.