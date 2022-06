La extraña y dura lesión que sufrió Sebastián Ribas: neumotórax grado 1

17/06/2022 - 22:33 Deportivo

Los futbolistas profesionales siempre están expuestos a las lesiones. De hecho, ninguno sale ileso a lo largo de su carrera y más de una vez tuvo que perderse un tiempo de competencia para recuperarse.

Pero hay lesiones muy poco frecuentes en el fútbol y una de ellas es la que sufrió Sebastián Ribas.

El delantero de Central Córdoba fue diagnosticado con neumotórax de grado 1, por lo que permanece internado en una clínica privada de la ciudad Capital, aunque su evolución es favorable.

El neumotórax se produce cuando el aire escapa del pulmón. Ese aire luego llena el espacio por fuera del pulmón, entre éste y la pared torácica.

Esta acumulación de aire ejerce presión sobre el pulmón así que este no se puede expandir tanto como lo hace normalmente cuando se inspira.

Al atacante uruguayo se le produjo esta extraña lesión durante el primer tiempo del partido del pasado miércoles entre Central Córdoba y Banfield, en el Sur de la provincia de Buenos Aires.

Ribas fue a disputar una pelota y recibió un golpe (codazo) de un rival en la zona costal. A pesar de estar muy dolorido, el delantero siguió jugando unos diez minutos más, hasta la finalización de la etapa inicial.

El primer indicio de la gravedad de la lesión fue que, ni bien el árbitro Espinoza marcó el final de la etapa, Ribas se acostó casi en mitad de cancha y quedó tendido en el suelo.

Los auxiliares “ferroviarios” ingresaron para asistirlo durante varios minutos, a tal punto que el resto de sus compañeros y los adversarios ya estaban en los vestuarios cuando el uruguayo logró reincorporarse.

“Sebastián estaba muy dolorido y le costaba respirar. Los primeros estudios que le hicimos, en Buenos Aires, no detectaron ninguna lesión, pero nosotros ya teníamos previsto hacerle una tomografía computada al llegar a Santiago. Y cuando le hicimos el TAC de tórax apareció el neumotórax de grado 1, que es el más leve”, le contó a EL LIBERAL el Dr. Mario Herrera, médico del plantel de Central Córdoba.

“Para extirparle ese aire que tenía entre el pulmón y la caja torácica, se le colocó un tubo de tórax. Quedó internado para observación pero su evolución es favorable. De todas maneras, por precaución, permanecerá internado dos o tres días más”, agregó el facultativo.





Recuperación

El Dr. Herrera especificó que los plazos de recuperación del neumotórax son relativos y dependerán de la evolución que muestre el jugador, aunque estimó que no podrá volver a entrenar hasta dentro de tres o cuatro semanas.

“Una vez que le den el alta de la clínica, deberá esperar a tener el alta médica para volver a entrenar. Los plazos son relativos y dependen de su evolución, pero probablemente deberá esperar entre tres y cuatro semanas”, explicó.

El impedimento para entrenar se debe a que, hasta que no tenga el alta médica, Ribas no puede agitarse o hacer cosas que le demanden mucho esfuerzo. “No debe guardar reposo absoluto porque puede levantarse de la cama y caminar normalmente. Pero lo que no puede es agitarse. Ahora está respirando mucho mejor pero hay que seguir la evolución”, concluyó el médico. Ribas se suma a la lista de lesionados que integran Juan Cruz Kaprof y Jonathan Bay.