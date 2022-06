Cuando el talento puede ser un poco más fuerte que la difícil realidad

19/06/2022 - 01:55 Deportivo

La historia de la gimnasta santiagueña Valentina Soza Lami parece tomada de una película. Tiene argumentos muy emotivos y situaciones que no son propias de una deportista de alta competencia.

Recientemente se ubicó entre las tres mejores gimnastas del Campeonato Nacional de Clubes en Buenos Aires y lo más curioso, o insólito en este sentido, es que la joven de 18 años subió al podio para el orgullo de Santiago del Estero, sin las condiciones adecuadas para entrenar en esta ciudad y sin el respaldo económico que necesita para participar en el máximo nivel de la gimnasia rítmica.

"Todo lo que logré en Buenos Aires es por mérito propio. Fui a competir al Nacional de Clubes sin entrenador porque en Santiago no lo tengo. Y la verdad que estoy muy orgullosa por todo lo que hice. Participé en el Nivel B, en la categoría Senior, y más allá de la experiencia que viví y que fue única, me quedo con el proceso para llegar ahí y ser la primera santiagueña en hacer un podio nacional en el máximo nivel de la gimnasia rítmica".

Valentina también práctica danzas clásicas. Pero su mayor compromiso hoy es la gimnasia rítmica y la prueba más evidente de su enorme talento se puso en evidencia en Buenos Aires.

"Me fui unos días antes para seguir con mis entrenamientos. Agradezco a la gente de Buenos Aires que me dio un lugar para permanecer ahí y poder completar mis últimos movimientos".

El otro problema que presenta la gimnasta es que Santiago no cuenta con un escenario apropiado para realizar las prácticas de su disciplina, por lo que debe utilizar la mitad de la cancha de básquet del Club Defensores para salir del paso.

"Se necesita un espacio amplio y que tenga una alfombra específica para la gimnasia rítmica. Agradezco al club Defensores que me presta la mitad de la cancha de básquet y puedo realizar mis rutinas en el piso de parqué".

Toda atleta que aspira a competir con las mejores siempre debe estar apoyada y acompañada por un entrenador, cosa que Valentina tampoco lo tiene en esta ciudad.

"Gracias a Dios tengo el asesoramiento y la ayuda de manera virtual de dos maestras de Buenos Aires que me hacen el trabajo físico especialmente. Yo misma soy mi coach. Hago que me graben y después yo me autoevalúo. Pero no es lo mismo que tener un entrenador de manera presencial".

Esta situación tan particular e inédita que atraviesa Valentina hizo que tuviera que estudiar hasta el sistema de código de puntuación para autoevaluarse en función de sus presentaciones en los torneos o bien durante las sesiones de entrenamientos.

"En la gimnasia rítmica se necesita de mucho tiempo para entrenar y luego todo eso volcarlo al minuto, con 30 segundos de actuación sobre la pista. Por eso tuve que empezar a estudiar códigos de puntuación porque todo se base sobre reglas. Yo armo mis propias rutinas y después mi entrenadora de Buenos Aires me hace las observaciones y los defectos a corregir. Todo en Santiago lo hago sola y pido ayuda a los expertos para mejorar mi presentación".

Para más adelante se vienen otros desafíos para Valentina. Pero hoy su presencia en los torneos nacionales es una incógnita por todo lo que demanda económicamente una participación en eventos de estas características.

"Por suerte tengo el apoyo de mi familia que me ayuda a cumplir mis sueños y estar en este deporte que me apasiona y que trato de que otros puedan hacer lo mismo. Busco ser una fuente de inspiración para los demás", afirmó la brillante gimnasta santiagueña.