Para Walter Perazzo fue clave la ausencia del "doble cinco" titular

20/06/2022 - 07:33 Deportivo

Si bien Walter Perazzo, entrenador de Güemes, aceptó la derrota y no puso excusas, advirtió que la ausencia de Jerez Silva (lesionado) y Juárez (suspendido), fue clave. "La perdíamos muy rápido a la pelota. También hay que tener en cuenta que el doble cinco fue improvisado, no tuvimos a Juárez ni a Jerez Silva. En el mediocampo jugó una pareja de doble cinco que no lo venían haciendo, Serrano es un central que nos dio una mano en el medio porque no teníamos recambio. Entonces uno justifica la falta de juego o sincronización, lo que no justificamos es que nos hagan los goles de manera tan fácil", explicó el DT.

"Esa parte de la cancha es el alma del equipo, son un poco los que te dan el equilibrio y el juego. Si te falta uno, más o menos lo dibujas, pero si te faltan los dos se siente. Bellone lo hizo bien y a Serrano le costó porque no es el puesto que juega habitualmente", amplió. Pero aclaró que le gustó el partido del debutante Bellone, como también el de Zurita. "Es un refuerzo importante, hoy hizo un buen partido. Muchas veces tuvo que pelear con desventaja ante un equipo que nos superaba en el mediocampo, pero estoy conforme con él y con Zurita", manifestó.

Al ahondar en su análisis del partido ante Almagro, dijo: "El primer tiempo lo manejamos inteligentemente, nos pusimos en ventaja y creo que en el segundo tiempo el gol tempranero nos sacó de partido. Fueron dos goles muy evitables, pero ese primer gol fue un baldazo de agua fría y ahí es como que el equipo se desconcentró, perdió la línea de juego".

"Fue el partido en el que menos solidez demostramos. A pesar de ponernos en ventaja, perdíamos los duelos y ellos nos generaban flaquezas en la parte defensiva. En ese sentido creo que retrocedimos porque el equipo se caracterizaba por al solidez y al rival le costaba llegar al arco nuestro", acotó.

Por último, se refirió a los silbidos de la gente. "Los silbidos te dan bronca, pero también te dan fuerzas para trabajar y revertir la situación. El fútbol es silbido y aplausos. Es lindo cuando te aplauden pero cuando te silban hay que sacar el pecho. Vamos a salir adelante", cerró.