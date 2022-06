Carlos Tévez fue presentado como nuevo DT de Rosario Central

21/06/2022 - 20:12 Deportivo

Este martes 21 de junio, se inició la nueva era deportiva de Carlos Tévez. Ahora como técnico de Rosario Central, donde firmó por un año.

El "Apache" dio una charla para todo el plantel en el predio de Arroyo Seco y luego dirigió su primera práctica, donde lo acompañaron el preparador físico, Martín Traverssi, y sus hermanos, Diego, Miguel y Ariel.

​​"Mi primer desafío como técnico en Rosario Central fue su gente. Tuve muchas ofertas de muchos clubes, pero Rosario tiene ese plus de su gente que hace que si hacemos las cosas bien podemos hacer mucho ruido y mucha historia. Por eso confío plenamente que mi grupo y yo podemos hacer algo lindo en Rosario Central".

"Primero y principal, para agarrar Central tuve que ver el plantel que tenía. Confío mucho en estos jugadores y todavía no pedí a ningún jugador. Para el hincha de Rosario Central, el apellido Tévez es desconocido. Pero ese apellido trae cosas que se dijeron que no son verdad. Yo no pedí ningún refuerzo".

"Yo hace un año dejé de jugar. Y cuando venía un entrenador y se hablaba de refuerzos no me gustaba. No hablé de ningún refuerzo. Quiero ver a los chicos, que me demuestren que quieren jugar en Rosario Central. Una vez que me demuestren eso veremos con mi equipo y veremos qué posición hay que reforzar. Primero tenemos que ver lo que tenemos y después ver los refuerzos".

"El clásico, ni hablar, más en esta ciudad. Lo jugué en el país y ahora el de Rosario. Igual ahora pienso en el viernes".

"Uno pensaba en qué club me gustaría empezar mi carrera de técnico. Había anotado tres o cuatro. Decía, este sí, este no. Central fue uno de esos cuatro. Cuando me llamaron estaba reunido con mi cuerpo técnico. Me llamaron de otros clubes, dije que no porque no quería. Cuando me llamaron de Central dije que sí, que quería esta propuesta y acá estamos".

"Hablaba con los muchachos y hablaba del ADN de este equipo. La gente se tiene que sentir identificada con este equipo. Hay que encontrar ese equipo. Va a ser duro, pero vamos a trabajar duro para encontrarlo".

"Primero, el cambio de actitud. La actitud en este club no se negocia. Se lo dije a los muchachos. El que tiene ganas de jugar en Rosario Central lo tiene que demostrar en cada entrenamiento, en cada partido. El que no, que hable con el presidente. Este club es un gigante dormido, que hay que despertarlo. Hay que dar otro paso, que es competir".

"Estoy acostumbrado por mi carrera, como futbolista siempre generaba estas cosas en los clubes en los que me tocó jugar. Esto es algo nuevo, del otro lado de la raya. Me sorprende porque hay mucha expectativa. A la vez tranquilo porque trabajamos mucho, de la mejor manera, siempre con la verdad".

"Ayer en el entretiempo me daban ganas de jugar. Uno cuando se pone del otro lado de la raya, el jugador ya muere. Uno empieza a pensar diferente, mucho más frío. Hoy soy técnico y me gusta esta profesión, disfruto esta profesión".

"Mi forma de pensar no cambió. Nosotros venimos con una idea clara. Sabemos que tenemos falencias como equipo. Hay que afrontarlas, porque Central es una cosa de local y otra de visitante. Eso es histórico. Ayer, de visitante, el nivel del equipo recae. Queda en nosotros darles herramientas para que eso no suceda".

La pica con Boca en el pasado: "La verdad que a mí me tocó como jugador, estaba dentro de la cancha, y defendía los colores de Boca. Hoy como entrenador pienso solamente en Central y llevar a Central de otra manera. Tengo la camiseta de Central como técnico, el primer club que confía en mí como entrenador. La confianza de la gente me la voy a ganar yo con mi trabajo y con los muchachos. Yo estoy feliz de estar acá y dirigir a Central. La gente me va a querer o no por lo que la gente vea dentro del campo".

"Bragarnik es un representante que tiene muchos jugadores y técnicos. No va a tener ninguna influencia en lo que yo resuelva. Lo quiero dejar claro. Quien va a decidir soy yo. El que decide qué refuerzos vendrán soy yo. Nadie me va a poner un jugador. Tengo el respaldo del Mono y de Ricardo. Yo decido quién viene y quién se va".

"Mi amigo el Chapa (Retegui) es parte de este proyecto. Tiene que desligarse de su trabajo original. Pero va a estar con nosotros".

"No quiero tener más de un año por el proyecto que llevamos. No nos olvidemos que hay elecciones. Yo estoy apartado de las elecciones de Central, vengo a sumar de lo deportivo. A ayudar a Central en lo deportivo. Es justo firmar por un año para después decidir en conjunto, si se dan los resultados. Si las cosas salen bien es mucho más fácil de arreglar. Si no nos va bien, es mucho más fácil de salir. Central viene muy golpeado pero confío en que lo podemos llevar adelante".

"Ya desde hoy empecé a que nosotros nos tenemos que abstraer de lo que pasa políticamente en el club. Los van a elegir por el trabajo como dirigentes. Nos van a aplaudir a nosotros por lo que hagamos dentro de la cancha. Es un gran desafío para mí concentrar a los chicos para que solo jueguen al fútbol".

"Cuando hablamos ya estaba cerrado lo de Leudo. La verdad que hoy lo vi por primera vez y me sorprendió. Y bueno, tiene la chance, como todos los muchachos, porque arrancamos de cero. Todos tienen que demostrar que quieren jugar en Central".