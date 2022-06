Rondina: “Nos faltó paciencia; lo que hoy preocupa es no sumar”

22/06/2022 - 01:11 Deportivo

El entrenador de Central Córdoba, Sergio Rondina, habló anoche después de la caída ante San Lorenzo y analizó lo que fue el partido.

“Es una derrota que duele. Hicimos un buen primer tiempo y en el segundo no tuvimos la paciencia para mover la pelota. Se encontraron con un gol fortuito y ahí, el equipo se quedó sin ideas. Nos caímos. En la primera parte tuvimos las más claras, fuimos protagonistas. No arrancamos bien el segundo tiempo y San Lorenzo lo aprovechó”.

Seguidamente, Rondina dijo: “Nos preocupa no sumar. Esto, con los promedios, va a ser palo a palo de aquí hasta octubre. El otro día, en Banfield, el equipo hizo todo para ganar y nos vinimos con las manos vacías. Hoy (por ayer), hasta el primer gol, hicimos las cosas para sacar alguna ventaja”.

“Preocupa no haber sido inteligentes, por cómo jugamos el primer tiempo y sabiendo eso, no salimos bien al segundo. San Lorenzo iba a hacer su trabajo. Metía mucha gente atrás para salir después de contra. Teníamos que tener paciencia para encontrar los espacios. No lo hicimos y el equipo no tuvo respuestas. Nos convirtieron y todo se hizo más cuesta arriba”, cerró el DT.