La Afab celebra el 11º aniversario en su mejor momento

22/06/2022 - 01:22 Deportivo

Ezequiel Castillo, presidente de la Asociación Femenina Amateur (Afab), destacó los progresos de la entidad en los últimos años y agradeció el respaldo recibido al cumplirse 11 años de la fundación.

“El lunes hemos tenido una jornada muy linda en Belgrano, donde hemos organizado un Top 4, con la presencia de Olímpico, Defensores del Sud, Belgrano y Asociación de Veteranos. También se realizó el Juego de las Estrellas, donde seleccionamos a las más destacadas de los distintos equipos. Es un partido clásico entre el norte y el sur, que ganó por sexta vez. La cancha estaba llena”, comentó el dirigente en visita a EL LIBERAL.

“Estoy contento por los 11 años, un camino que cada vez se va haciendo más firme. Hemos logrado tener personería jurídica hace cinco años y este año tenemos todas las categorías. Tenemos equipos del interior y de Catamarca. Y lo más importante es que los equipos del interior están trayendo formativas”, añadió reconfortado. De cara al futuro, comentó que se viene el Regional U17.

“Santiago ha sido elegido como sede. Esto va a ser el 15, 16 y 17 de agosto. La entrenadora será Julieta Coronel y a partir del lunes se va a citar. Es impresionante la cantidad de buenas jugadoras jóvenes que hay. Va a ser un trabajo difícil para ella”, expresó.

Y a nivel institucional, comentó: “La municipalidad nos ha prometido todo el apoyo ante la posibilidad de tener un predio propio. Hemos tenido una audiencia con la intendenta y nos ha auspiciado el torneo. Ella está muy comprometida con las chicas”. Para Castillo, la Liga Federal Femenina se ha nutrido de la AFAB.

“Todas las jugadoras de Quimsa y Olímpico han surgido de los clubes que están en nuestra liga desde hace 11 años. Las nombro: Rocío Iturre, Patricia Galván, Verónica Ibarra, Vanesa Núñez, Gabriela Corvalán y Lara Aliende... Es un mérito de las profes que cada una ha tenido, pero al marco lo hemos dado nosotros”.

El presidente AFAB concurrió acompañado por Sofía Núñez y Patricia Galván. Sofía juega en Colón y tiene un futuro enorme. La segunda viste los colores de Defensores del Sud, pero tiene experiencia en el plano nacional.

“Es un agradecimiento eterno. Ahí he empezado a jugar al básquet, nos conocemos desde los comienzos. Si bien he jugado la Liga o torneos nacionales, nunca me voy a olvidar de que he empezado en un semillero, jugando el torneo local. Y a medida que han ido pasando los años, ha ido creciendo la liga y por ende las jugadoras también. Hemos llegado a jugar 40 equipos”, declaró Patricia.