Patricio Tabárez: ''Jugar de alero y que te llame Leo es un orgullo''

23/06/2022 - 03:35 Deportivo

Patricio Tabárez destacó que la presencia de "Leo" Gutiérrez lo impulsó a aceptar el ofrecimiento de Olímpico de cara a la temporada 2022/23 de la Liga Nacional.

"Estoy re contento, más que nada por esto de volver a Olímpico, el club con el que debuté en Liga Nacional. Tengo sensaciones encontradas, de volver a encontrarme con ese chico que tenía las ilusiones de jugar en la Liga Nacional y ser un jugador profesional", explicó el alero bonaerense.

"Le pedí a mi representante (Gustavo Monella) entrar de lleno al mercado nacional y no ver otras ligas. Tenía la posibilidad de renovar en Formosa, pero me llamó Leo Gutiérrez. La verdad que jodía recién un poco en Twitter, haciendo comparación con Román Riquelme, cuando te llama de Boca a los números 10. Jugar de alero y que te llame Leo es un orgullo", agregó a Ucu Radio.

El "Pato" recordó lo vivido en Formosa. "La temporada pasada, pelear los últimos puestos me pegó fuerte, sentí que tenía que hacer un cambio. No me gustó para nada estar renegando. Apenas terminó, me tomé unos días de descanso, me fui de luna de miel que me había casado y arranqué de lleno con la pre-pretemporada, para internarme en el gimnasio, para hacer los trabajos de kinesiología que muchas veces en la temporada no tenés tiempo, cambié mi nutricionista, porque para jugar de cuatro tengo que meter unos cambios alimenticios", explicó entusiasmado.

"Fue lo que más me incentivó a prepararme de la mejor manera para la temporada que viene. Pelear los últimos puestos todo el año, no haber tenido buenas rachas la verdad que me golpeó fuerte, no me sentí cómodo. No le echo la culpa a nadie tampoco. Es más culpa mía capaz que de otros, pero bueno… Me sirvió haber tenido ese año para darme cuenta a qué apuntar y que me dé una cachetada para prepararme fuerte para lo que viene", agregó.

Consultado por la temporada de Olímpico, opinó: "Fue una de las cosas que me impresionó que se quedaron con gusto a poco en la reclasificación de los playoffs. La verdad que sentirlo a Leo con mucha ilusión, con muchas ganas de revancha, me hizo también sentirme un poco identificado. Lejos de sentirse fracasado, se siente con ganas de redoblar la apuesta e ir por todo. Eso me entusiasmó un montón".

Por último, se ilusionó con un Olímpico protagonista. "Al ser de los primeros fichados, Leo me comentaba nombres que se barajaban y la verdad que me gustaba porque el presupuesto está, el equipo competitivo va a estar. Ahora depende de nosotros hacer encajar las piezas y arrancar lo antes posible", concluyó.