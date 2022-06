Lo Grippo: "La persona que venga se adaptará a la estructura que está armada"

23/06/2022 - 03:38 Deportivo

Diego Lo Grippo, director deportivo de Quimsa, está enfocado en conseguir al sucesor de Sebastián González, pero aclaró que "la persona que venga se adaptará a la estructura que está armada".

"Estamos evaluando diferentes alternativas, por el momento no tenemos ninguna decisión tomada. Posiblemente la semana que viene tengamos un panorama más claro. Gerardo (Montenegro) retorna el viernes desde Buenos Aires y quedamos en juntarnos para ver algunas cuestiones que le quiero transmitir y en base a eso, ver qué decisión tomamos", comentó en diálogo con EL LIBERAL.

Consultado acerca de nombres propios, comentó: "Es verdad que nos pasaron que Sergio (Hernández) está libre, como nos pasaron los nombres de Narvarte, Saborido y Picatto, que están libres y pueden tener posibilidades. Lo importante es que nosotros como club vamos a respetar la estructura de trabajo que tenemos, las personas que vienen trabajando, que seguramente se les propondrá la continuidad. La persona que venga se adaptará a la estructura que está armada y que viene funcionando de la mejor manera. No vamos a mover nada porque venga un entrenador".

Con respecto a las chances de Edgardo Santillán, explicó: "Lato es una persona que está totalmente capacitada para tomar el primer equipo, pero él está realizando una trabajo excelente como primer asistente. Queremos respetar eso. Él ha tomado el mando del equipo cuando Seba (González) estuvo con Covid y estuvo a la altura, pero también hay que evaluar un montón de aristas. El desafío es mucho más grande y si los resultados no te acompañan, quedaría como muy expuesto y su trabajo peligraría. Yo prefiero que él siga realizando su tarea como lo viene haciendo. Es uno de los mejores sino el mejor asistente de la Liga Nacional".

Lo Grippo también habló de la salida de Sebastián González. "Desde el primer momento que le llegó la propuesta, la intención de que pueda trascender e ir a otro país, lo primero que hizo fue venir a hablarme a mí o mejor dicho al club. Esa honestidad me parece muy buena. Nosotros queríamos que continúe, pero basándose en su crecimiento, en tener una oportunidad en el exterior y todo lo que conlleva eso, me parece que está bien que haya tomado esa decisión. No podemos entrometernos en algo que sea beneficioso para él", comentó convencido.

Con respecto a la situación de Cosolito, Acevedo y Baralle, señaló: "Ellos tienen contrato vigente. La idea nuestra es cerrar al entrenador, por una cuestión de respeto. Y después, como propuesta nuestra, siempre mantener lo que más podamos dentro del equipo. La continuidad de Eric (Anderson) sería una de las instancias nuestras a resolver, porque queremos que continúe, por lo que él significó para el club. Es como un nacional más para nosotros".

Por último, habló de Franco Baralle, el jugador más talentoso que tiene Quimsa. "Franco tiene un acuerdo con nosotros hasta los 23 años, le queda un año más de contrato. Y ha habido varios equipos que han querido llevarlo para este receso de México. En Venezuela tuvo una propuesta también. Está identificado con Quimsa. Quiere lo mejor para el club, quiere continuar. Se tomó la decisión de que no vaya y que ponga la cabeza en la selección, que pueda tomar un descanso y que pueda arrancar al cien por ciento con nosotros", cerró el rosarino.