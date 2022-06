“Nacho” Scrimini debuta mañana ante un rival cordobés

24/06/2022 - 00:48 Deportivo

Siempre hay una primera vez en la vida. Y para el boxeador santiagueño Ignacio “Nacho” Scrimini será mañana cuando se enfrente con el cordobés Kevin Brizuela, en un combate preliminar a 4 round de 3x1 en la categoría supermediano (79 kg).

El primer duelo en el campo rentado para el pupilo de Diego Díaz Gallardo será en el Camping UOM, de Del Viso, en la ciudad de Pilar, Buenos Aires.

El santiagueño y el cordobés serán protagonistas, además, de la velada que tendrá como plato fuerte el combate por el título Latino Plata del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) entre el neuquino Matías Romero y el bonaerense Nicolás Paz.

La pelea está pactada a 10 vueltas y es la principal atracción del espectáculo que será transmitido para todo el país por TyC Sports.

Los otros duelos que completarán el festival boxístico serán los del bahiense Neri Muñoz con el brasileño Pedro Guilherme Dos Santos, a 10 rounds, en superligero; el bonaerense León Gavilán vs. el juninense Osvaldo Acuña, a 8 rounds, en superwelter; el bonaerense Elías Haedo vs. su comprovinciano Miguel Correa, a 6 rounds, en welter; el rionegrino Jairo “Maky” Raiman vs. el bonaerense Maximiliano Corso, a 6 rounds, en supermediano y el juninense Juan Farías vs. el bonaerense Simón Giuliano, a 4 rounds, en supergallo.