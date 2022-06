Manuel Córdoba: “Éste es un paso adelante en mi carrera deportiva”

24/06/2022 - 00:53 Deportivo

Desde Chile, Manuel Córdoba definió su llegada a Quimsa como “un paso adelante en su carrera deportiva”, luego de permanecer más de una década en el país trasandino.

En diálogo con EL LIBERAL, el entrenador nicoleño se mostró reconfortado.

“Fue una jornada muy especial. Estoy muy contento por esta noticia y por la confianza que me han brindado el presidente del club, Gerardo Montenegro, y su director deportivo, Diego Lo Grippo”, comentó.

Manuel Córdoba fue campeón de la Liga Nacional con Deportivo Valdivia en las temporadas 2015/16 y 2018/19, pero además logró dos subcampeonatos. También tuvo a su cargo a los seleccionados de mayores y de divisiones inferiores de la Federación Chilena.

Consultado acerca de su salida, explicó: “Son muchos años en la ciudad de Valdivia, específicamente en el Deportivo Valdivia. Y me siento un poco parte del inventario del club, pero bueno... Éste es un desafío importante, un club importante que siempre está peleando entre los equipos de arriba en la liga, con participación internacional y creo que es un paso adelante en mi carrera deportiva”.

Con respecto de la continuidad de Sebastián Acevedo, Franco Baralle y Mauro Cosolito, que tienen contrato vigente, señaló: “En eso está trabajando Diego Lo Grippo, en confirmar los jugadores que tuvieron una gran campaña y en renovar algunos jugadores que han tenido un rendimiento destacada y que son un aporte importante para el equipo”. Manuel Córdoba dijo estar al tanto de las dos finales perdidas por Quimsa.

“Todos los desafíos tienen su complejidad. Debe ser un trago amargo para el hincha el haber perdido la última final. Yo voy con todas las expectativas de poder aportar a la organización, de lograr los objetivos planteados por el club y también es una motivación extra tener un equipo competitivo y darle una alegría a la hinchada”, avisó entusiasmado.

También recordó cómo se dio su salida del país. “Había tenido una oferta en aquel momento para ir a Libertad de Sunchales como asistente, pero yo tenía compromiso con el Club Ciclón de Rosario y los jugadores que dirigía habían sido mis compañeros de equipo. Ese club hace 20 años que no salía campeón y para mí la palabra es muy importante. No opté esa posibilidad de ir como asistente y preferí quedarme con el equipo para salir campeones. Después de terminado el campeonato local en Rosario, me surgió esa posibilidad de venir a Chile y la tomé”, comentó. Por último, habló sobre el objetivo de Quimsa para la temporada que viene de Liga Nacional. “Mi mentalidad siempre es ir por todo y es la mentalidad que tiene el club y es lo que ha demostrado que tiene las condiciones y las posibilidades. Voy con esa mentalidad de prepararlos, de lucha y armar un equipo competitivo que ojalá le pueda dar ese campeonato que el hincha espera. Yo voy con todas esas ganas. Después el campeonato y la realidad te ponen en el lugar que te mereces, pero mi ilusión y lo que me moviliza es estar al frente de un equipo competitivo, que ojalá le pueda dar esa alegría que la gente espera”, explicó ilusionado.