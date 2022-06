Doce carreras para el octavo capítulo

24/06/2022 - 21:25 Deportivo

Lo mejor del turf se concentrará mañana a las 11 en el hipódromo 27 de Abril, cuando se dispute la octava reunión del 2022.

Éste es el programa. Primera carrera, premio Éxodo Jujeño sobre 400 metros: El Santiagueñazo, Ion Key, Most Halo, Inter Of Gold, Grande y Bueno. Segunda, premio Posta de Tatastro, 400: Mi Latino, Minero Scat, Stormy, Ready To Candy.

Tercera, premio Hipódromo 12 de Octubre, 300: Pochito, Una Gota Buena, Batimanía. Cuarta, premio Patricios Santiagueños, 1000: Es Fantasiosa, Macana Money, Pprtal Sureño, El Tamesis, Besho Cause, Saviola.

5º, premio Batalla de Salta, 1300: Emoc Joy, Lobertador Sam, Scarface, Don Jonron, Level One, South Night. 6º, premio Ejército de Norte, 1200: Igual Puedo, El Potro Perfecto, Centella Halo, Kato Scat, Sidney Key, Got Change.

7º, premio Especial 47º Aniversario Hipódromo 27 de Abril, 1200: Soución Blanc, Relax, León Valiente, Asrock, Bezant. 8º, premio Batalla de Las Piedra, 500: Dexter Joy, Algo de Ellos, Tapindi, Lavarativo. 9º, premio Día del Criador, 300: Tango, Bruna, El Abuelo, Moncholo, Calentón. 10º, premio Especial General Martín Miguel De Güemes, 425: View On The Top, Puré Bar, El Jet Set.

11º, premio Clásico Día de la Bandera, 280: Benicio, La Celina, María del Pilar, Liberado. 12º premio, 320: Nueva Versión, Trivi ña Key, Gran Señor.