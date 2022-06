Romero: "Estamos convencidos del trabajo que hacemos"

25/06/2022 - 01:26 Deportivo

Mitre atraviesa un gran presente en la Primera Nacional. Los dos triunfos en fila que consiguió no solamente le posibilitó despegarse un poco de la zona de descenso, si no que ahora se ilusiona con pelear la clasificación al Reducido. "Estamos convencido del trabajo que hacemos día a día, por ahí no se nos daban los resultados, pero confiamos en que se nos darían", dijo el delantero David Romero, en diálogo con EL LIBERAL.

Conseguir una regularidad, en rendimiento y resultados, es a lo que apunta el atacante. "Seguramente nos faltan cosas pero este es el camino. Tenemos que seguir siendo un equipo ordenado, luchador. Y cuando tenemos la pelota, seguir jugando e intentando siempre", consideró.

Mañana el equipo de Pablo Richetti recibirá a San Martín de San Juan, equipo que está dentro de la zona de clasificación al Reducido. "Sería bueno ganar para estirar la racha positiva, también nos acercará a la zona de reducido. Tenemos que hacernos fuerte de local para sumar puntos", se ilusionó "La Bestia".

"Sabemos que San Martín viene bien, tienen buen equipo. Hay q estar concentrado lo que dure el partido pero aquí lo importante es que nosotros estemos bien. El partido va ser duro, trabado, tendremos que buscar los caminos para llegar al arco rival, tener paciencia. Y las que generemos, tratar de convertirlas", añadió.

El "Auri" será local en el Madre de Ciudades. "El único es un estadio y cancha de nivel mundial, donde cualquier jugador querría jugar. Pero también es lindo jugar en tu cancha, con tu gente teniéndola cerca. Por eso nos adaptamos donde se tenga que jugar", opinó al respecto.

Por último, se refirió al mensaje del DT: "Estamos mejorando y cada vez más lo vamos a ir captando. Por más que se ganó, hay que seguir corrigiendo errores y mejorando".