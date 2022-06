25/06/2022 - 21:21 Deportivo

Si al triunfo de Central Córdoba hay que medirlo por el resultado, obviamente que no deja de ser valioso por lo hecho en la cancha y porque además el equipo necesitaba salir del mal momento. Y si fuera por el lado del promedio, los tres puntos son de significativa importancia ya que mejoró los números y genera un poco más de confianza de cara al futuro.

Lo concreto es que el "Ferroviario" volvió a Santiago con una sonrisa de oreja a oreja y ahora habrá que alistarse para el próximo partido que será el viernes 1 de julio ante Argentinos Juniors, en el estadio Único "Madre de Ciudades". Rondina fue uno de los más contentos ayer en Córdoba y con justa razón.

"El triunfo aporta mucho. Más con las bajas de los delanteros que teníamos (por Juan Cruz Kaprof lesionado, al igual que Sebastián Ribas que se recupera de una intervención y Renzo López que no está en su plenitud), el equipo hizo un buen trabajo. En el once contra once lo controlamos a Talleres y nos generaron situaciones de gol. Después cuando nos quedamos con un hombre de más, sobre todo en el segundo tiempo, tuvimos paciencia para mover la pelota y encontrar los espacios. Es bueno para la lucha que tenemos nosotros sumar de visitantes y de a tres es clave", expresó el "Huevo" cuando analizó la gran victoria del Ferro.

Luego agregó: "Más allá del triunfo ante Boca, hizo un gran partido ante Banfield donde teníamos que haber sumado de a tres. Ante San Lorenzo hicimos un buen primer tiempo y después el equipo no funcionó, pero siempre se levantó. Necesitábamos el triunfo para la confianza de los chicos".