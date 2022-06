Güemes necesita cortar la mala racha

27/06/2022 - 00:42 Deportivo

Con la necesidad de ponerle fin a la racha adversa y regresar a la senda del triunfo, Güemes visitará esta tarde a Nueva Chicago.

El partido, correspondiente a la vigésimo primera fecha del torneo de la Primera Nacional, comenzará a las 19 en el estadio República de Mataderos y será dirigido por Yamil Possi.

El equipo que dirige Walter Perazzo viene de una dura derrota como local ante Almagro, por 2 a 1, partido en el que se puso al frente en el marcador, pero luego no supo sostenerlo y se lo dieron vuelta.

Esa fue la segunda caída consecutiva del conjunto santiagueño en el certamen, que en la decimoctava jornada había perdido 2 a 1 ante Alvarado, en Mar del Plata.

La necesidad de volver a sumar de a tres para Güemes no solamente pasa por cortar la sequía, sino también por la presión que le metieron los equipos de abajo, que ayer ganaron.

Esos son los casos de Tristán Suárez, que goleó 4-0 a Rafaela y después de muchas fechas salió de zona de descenso al llegar a los 16 puntos y superar por diferencia de goles a Villa Dálmine, y Santamarina de Tandil, que venció como visitante a Agropecuario Argentino y, por más que sigue último, llegó a 13 unidades y sueña con la permanencia.

Los 19 puntos que hoy reúne Güemes lo ponen en una situación de alerta, sobre todo por los resultados de ayer, y lo exigen a sumar esta tarde en su visita a un Nueva Chicago (24), que también está necesitado de un triunfo para seguir con chances de pelear la clasificación al Reducido.

Además, el “Torito”, que no gana hace tres fechas, viene de ser goleado en el clásico ante All Boys (0-3) en Floresta y buscará recuperarse ante su gente. Variantes Al menos dos variantes realizará el DT Perazzo en Güemes, con respecto al equipo que viene de caer ante el “Tricolor”.

En el mediocampo regresará Nicolás Juárez, que ya purgó su fecha de suspensión, en lugar de Andrés Zanini, por lo que Iván Serrano volverá a jugar de marcador central, su puesto natural. En tanto, Nahuel Speck será el reemplazante del lesionado Sebastián Benega, por el sector izquierdo de la media cancha.

En tanto, Luis Jerez Silva aún no está al ciento por ciento, pero podría ocupar un lugar en el banco de relevos. La fecha 21 de la Primera Nacional tendrá hoy otros tres partidos en su jornada de cierre: 15.30, Sacachispas (20) vs . Atlanta (20); 18, Ferro Carril Oeste (25) vs. Chaco For Ever (26), por TyC Sports; y 21.15, Defensores de Belgrano (24) vs. Chacarita Juniors (28), por TyC Sports.