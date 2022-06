Lawn Tennis se tomó revancha en el Norte

27/06/2022 - 01:03 Deportivo

Santiago Lawn Tennis Club derrotó a Santiago Rugby de visitante, 40/28 (0-4), y Old Lions a Fernández RC 65 a 7, en el inicio de la Copa Desafío Imperial que reúne a cuatro equipos de la provincia.

La Copa Desafío “Imperial” se jugará todos contra todos y a tres fechas.

El que sume más puntos a lo largo de las tres jornadas en este certamen será el campeón.





Desarrollo del NOA





Por su parte Olímpico de La Banda derrotó a Amigos de Fernández, por 22/0 (5-0), por la segunda fecha de la zona 2 del Torneo Regional Desarrollo del NOA 2022. Con esta victoria los bandeños alcanzaron en el primer lugar a Santiago Rugby que tuvo fecha libre, y todo se definirá la semana próxima en el barrio Norte.

En tanto que Universitario RC cayó en su visita a “La Linda” frente a UNSa, 31/0, por la segunda fecha de la zona 6.

El conjunto del barrio Norte finalizó esta nueva experiencia en el certamen del NOA; mientras que los salteños en el última jornada visitarán a Añatuya RC, por el primer lugar del grupo. Finalmente se completó la 7ª y última fecha del Torneo Regional Juvenil para M15, M16 y M18. En M15: Old Lions RC 25, Catamarca RC 5; Sgo. Rugby 0, Club Social (La Rioja) 15; Los Teros RC 12, Sgo. L. Tennis 29; Los Chelcos RC (La Rioja) 22, Añatuya RC 0. En M16: Old Lions 19, Catamarca RC 5; Sgo. Rugby 11, Club Social 7; Los Teros RC 13, Sgo. L. Tennis 26; Los Chelcos RC 55, Añatuya RC 6. En M18: Old Lions19, Catamarca RC 0; Sgo. Rugby 29, Club Social 0; Los Teros RC 5, Sgo. Lawn Tennis 34; Los Chelcos RC 17, Añatuya RC 15.