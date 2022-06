Rosales piensa en dar vuelta la página rápido

28/06/2022 - 00:24 Deportivo

Mitre venía en franca levantada en la Primera Nacional, pero el domingo pasado retrocedió con la derrota sufrida a manos de San Martín de San Juan, en el estadio Único Madre de Ciudades.

“Es una derrota que duele, más acá con nuestra gente. Venimos trabajando en la semana para lograr el triunfo, no se dio pero hay que seguir trabajando y no quedarnos con esto. Por más que nos duela, nos tenemos que recuperar para lo que viene”, dijo el volante Santiago Rosales, que prefiere olvidar el mal trago y enfocarse en Chaco For Ever, el rival al que su equipo deberá visitar el próximo domingo, desde las 16 y por la fecha 22.

“Todos los partidos son difíciles y a veces, como este, se tornan incómodos. Nosotros trabajamos en la semana de acuerdo al rival que nos toque, pero esta vez no pudimos hacer nuestro partido y no pudimos conseguir ningún punto en casa”, agregó en diálogo con EL LIBERAL.

El ex Central Córdoba consideró que lo del domingo “fue un paso atrás porque después de dos triunfos, perder duele mucho y más por como veníamos trabajando en el día a día. Nosotros nos planteamos salir a jugar cada partido como si fuera el último y en el día a día trabajamos para eso, no se nos dio, pero ya tenemos que pensar en lo que viene”, insistió.

A la hora de encontrar una causa para la derrota, Rosales mencionó: “Son partidos complicados. A veces podemos trasladar a la cancha exactamente lo que trabajamos en la semana. Pero a veces nos cuesta, pero no porque nosotros no querramos sino porque el rival te pone incómodo”.

“Puede ser que hayamos estado imprecisos, eso nos llevó a no poder hacerle daño al rival. Ellos estuvieron bien, nosotros no estuvimos firmes y ellos lo supieron aprovechar”, agregó. Chaco For Ever, en Resistencia, será un rival de cuidado para Mitre.

“Todos los partidos de visitante son difíciles. De local también, como lo dije varias veces, todos los partidos en sí son difíciles. Están todos peleando por algo lindo como es el ascenso, entonces no tenemos que ir relajados sino que tenemos que trabajar en la semana para ese partido y tratar de transmitirlo de la mejor manera”, concluyó el volante del e q u i p o q u e d i r i g e Richetti.