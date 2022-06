Cosolito: “No creo que ese foul en otra cancha se cobre”

29/06/2022 - 01:20 Deportivo

Desde Jujuy, Mauro Cosolito le comentó a EL LIBERAL que está “muy contento” de continuar en Quimsa y que explicó que está aprovechando las vacaciones para renovar el deseo y las expectativas, luego de haber perdido la final de la temporada pasada debido a una falta que “en otra cancha no se cobra”.

“Era nuestro sueño, era el deseo de salir campeón. Para mí era lo más preciado. Lo tuvimos al alcance los dos años. El primero se nos escapó por detalles y éste por cuatro segundos. También me quedé con la sensación de que hubo cosas que por lo menos a mí no me cerraron. Cuando terminó el partido, me quedé con una sensación rara. Si bien nosotros no jugamos el básquet que hicimos toda la temporada, pero faltando cuatro segundos agarramos un partido que estaba suelto, lo hicimos nuestro y no creo que ese foul en otra cancha se cobre. No lo dije antes porque me costaba decirlo. Hoy lo digo, porque ya está, ya pasó. Tampoco fue culpa de otros. Instituto jugó bien la serie. Nosotros también lo hicimos de buena forma. Fue una final muy disputada, muy pareja”, comentó el ala pívot santafesino, que jugará en la “Fusión” por tercera temporada consecutiva.

“Nos tocó irnos con un segundo puesto. Parece poco porque teníamos la ilusión y las ganas muy arriba, pero bueno... Ahora hay que poner la cabeza de vuelta en lo que viene, potenciar el equipo y tratar de buscar ser otro año más los mejores en la fase regular, porque hace tres años que venimos siéndolo. Ahora cambia entrenador, pero no creo que cambien las condiciones para Quimsa, que siempre quiere pelear por cosas importantes. La gente nos hizo saber que están muy conforme con nosotros, nos hizo llegar muchos mensajes así que también contento con todo el apoyo que recibimos luego de haber perdido”, agregó el capitán de aquel equipo dirigido por Sebastián González.





La jugada polémica

Consultado acerca de si volvió a ver la jugada que definió el quinto juego, respondió: “La veo a diario, porque me etiquetan o porque simplemente quería volver a verla. Una semana dejé el teléfono, pero los primeros días hablé con Fabri Vito, porque me parece que no era un foul que se cobre en cualquier cancha. Hablamos un poco de eso. Él me dice que es una jugada que puede ser foul. Para mí, en la serie se j ugó mucho más fuerte que eso y me parece un `fulcito` para una final. La he vuelto a ver, he hablado con la gente que tenía que hablar y ya ahora abocarnos a lo que viene porque si nos quedamos pensando en el pasado. Nunca lo hicimos. Cuando perdimos la final con San Lorenzo, volvimos y fuimos los número uno de la liga, perdiendo solamente ocho o diez partidos en el año”.

“No quise abrir mucho el teléfono. Es más, es la primera nota que hago. Hoy se dio la renovación y me pareció una linda oportunidad para hablar y saludar. Estoy contento por haber renovado y esperado que nos pongamos de acuerdo a ver cómo iniciamos este nuevo proceso”, comentó ilusionado. Por último, habló del nuevo Quimsa.

“Creo que el club tiene que mantener una base. No es la base de cualquier equipo, es la base del equipo que aparte de ganar la Champions, el Súper 20, la Supercopa, salimos tres años primeros en la fase regular en la liga. Nos tocó perder dos finales y vamos por la revancha. Queremos hacerlo. Ojalá que se mantenga una base más grande. Sabemos que el Tucu (Iván Gramajo) no va a continuar, es una baja sensible porque ya hace cinco que estoy jugando con él también. Ojalá los que vengan sean refuerzos de jerarquía para completar el plantel y pelear por muchas cosas”.