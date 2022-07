“Sufrimos las bajas, nos faltó peso ofensivo”

02/07/2022 - 01:41 Deportivo

El entrenador de Central Córdoba, Sergio Rondina, habló anoche después de la derrota de su equipo ante Argentinos Juniors como local y dijo que sufrieron en demasía las bajas, especialmente en ofensiva.

“Argentinos es un gran equipo. Nosotros comenzamos con un sistema que creíamos nos podía beneficiar. Teníamos poco peso ofensivo. Lo sabíamos y teníamos claro que lo podíamos sufrir. En el primer tiempo nos faltó profundidad, pero controlamos al rival. Fue un partido chato. Nos encontramos en desventaja y reaccionamos para llegar al empate. Después vino la jugada desafortunada del penal. Cuando modificamos la línea de cinco, fue cuando nos comenzó a llegar Argentinos. Fue virtud del rival y nosotros tuvimos falencias que ya veníamos teniendo, con un solo delantero de área”, dijo Rondina. Seguidamente, el entrenador señaló: “No teníamos a muchos jugadores a disposición, por eso optamos por el sistema que optamos. No nos superaron en el primer tiempo. En el segundo, cuando pasamos a perder, pasamos a la línea de cuatro y no llegamos más al arco. Y el rival nos llegó mucho”.

“Tendríamos que habernos hechos más anchos, perdimos muchas pelotas en el primer tiempo. Cuando mantuvimos el sistema con el que salimos a jugar, estuvimos en partido y los pudimos controlar. Nos faltó peso ofensivo y en el primer error nos convierten”, agregó Rondina. Luego, el DT habló del incidente con Milito: “Comenzó con un reclamo, no sé bien cuál. Después no sé bien por qué se generó la discusión. No sé el motivo. Me sorprendió”.

Por último, el director técnico “ferroviario” se refirió a los refuerzos y a lo duro que está el mercado de pases. “Este es un mercado de pases complicado, con muchos jugadores con contratos y otros que recién se les venció ayer. Veremos a quiénes más podemos sumar. Muchos equipos, como nosotros, que están buscando delanteros y no es fácil conseguir. La realidad es que nos cuesta incorporar. A veces pasa por un tema económico, otras, por decisiones de los jugadores. El margen de tiempo se achica. Estamos buscando refuerzos y seguiremos haciéndolo. Yo pedí un delantero y vino un defensor”, cerró anoche Rondina.