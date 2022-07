Cansino y el penal: “Es una jugada muy rápida, yo no la veo venir a la pelota”

02/07/2022 - 01:43 Deportivo

Todo lo que se había imaginado cuando se enteró que iba a ser parte del plantel de Central Córdoba para enfrentar a Argentinos Juniors, lamentablemente no fue lo que esperaba para el juvenil Ramón Ca n s i n o .

E l j ugador oriundo de Colonia Dora tuvo su debut anoche en la Primera del “Ferroviario” y para su desgracia lo hizo con un penal que cometió y que en definitiva le costó la derrota al elenco que dirige Sergio Rondina. “Estaba muy nervioso, son cosas que pasan. Uno desde chico aprende de los errores así que hay que seguir”, afirmó sobre le penal cometido.

“Es una jugada muy rápida, yo no la veo venir a la pelota y baja rápido y de golpe. Son cosas que pasan así que uno va aprendiendo”, insistió. Pero más allá de esa jugada desafortunada que lo tuvo como protagonista, el delantero de Central Córdoba no ocultó su alegría por tener la oportunidad de debutar en la máxima categoría con el “Ferro”.

“Estoy contentísimo, son muchas cosas que pasaron por mi cabeza en el momento de entrar a la cancha. Siempre tratando de dar lo mejor y ahora a prepararse para lo que viene”, agregó, al tiempo que se quejó del VAR: “Eso también te juega en contra mucho, hoy en día no se puede jugar bien al fútbol por detrás de esa pantalla, pero igualmente disfruté el momento”. Consultado por lo que le dijo Rondina antes y después del partido, respondió: “Estaba calentando en el entretiempo, me llama y me dice que me iba a meter, que esté listo y preparado y que juegue como sé jugar”.