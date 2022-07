El lamento de González Metilli: “Es una derrota que nos duele mucho”

02/07/2022 - 01:44 Deportivo

Fra n c i s c o G o n z á l e z Metilli volvió a ser uno de los más incisivos de Central Córdoba, pero no tuvo la precisión de otras noches. Después de la derrota 1-2 ante Argentinos Juniors, el volante confesó que se fue con dolor por el nuevo revés en Santiago. “Es una derrota que nos duele. Si bien el resultado no nos favorece, tampoco creo que hayamos sufrido demasiado. Duele porque venimos de hacer un gran partido en Córdoba y perder de local otra vez nos pega. No jugamos bien, pero ellos tampoco fueron tan superiores. En el segundo tiempo lo salimos a jugar más adelante. Llegamos al empate y no podemos seguir con ese envión para cerrar el partido. Estábamos bien y después, sufrimos ese penal que sacó un poco de contexto todo”.

“Entendimos el plan y la idea de juego, con los tres centrales. Lo ajustamos bien. El equipo entendió el mensaje”, agregó González Metilli, respecto del planteo de ayer, con cinco defensores.

Sobre la jugada del penal de Cancinos, Metilli dijo. “Lo de Ramón con el penal son cosas que pasan. Es un chico que pudo debutar haciendo las cosas bien desde la reserva y hay que apoyarlo desde donde nos toca. Es muy difícil llegar acá y debut. Estamos para apoyarlo”. Por último, el mediocampista ofensivo destacó: “Nosotros sentimos que estamos bien, pero no sé por qué nos está costando más de local que de visitantes últimamente. No sé si es cuestión de mentalidad o qué será. Nosotros tenemos que trabajar para mejorar”, cerró anoche González Metilli.