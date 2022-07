En Güemes, la confianza crece y sobra optimismo

02/07/2022 - 01:49 Deportivo

El triunfo sobre Nueva Chicago levantó los ánimos en el plantel de Güemes, que se entusiasma en conseguir otra victoria mañana, cuando desde las 16 reciba a Deportivo Maipú de Mendoza, por la vigésimo segunda fecha de la Primera Nacional.

“Sabemos que Maipú es un equipo duro, que viene peleando arriba, pero lo estamos trabajando en la semana para llegar de la mejor manera. No podemos llegar a ser regulares pero creo que estamos bien ahora, hay que mantener eso y sacar adelante la situación. Nos vendría de diez ganar dos o tres partidos seguidos porque ya no estaríamos pensando en el fondo si no en la clasificación a los play offs”, manifestó el delantero Nicolás Retamar, en diálogo con El Clásico de Radio Panorama.

“Estoy muy contento por volver a la titularidad y más que nada porque se me dio el gol. Pero también estoy contentísimo por el grupo, necesitábamos este resultado y sabíamos que era una cancha difícil, con un equipo que juega bien y no es fácil. Pero por suerte nos pudimos traer los tres puntos”, agregó el autor del primer tanto del equipo que dirige Perazzo. En tanto, el autor del segundo gol, Gastón Comas, dijo:

“Estoy contento por el rendimiento del equipo y por el resultado que trajimos de Buenos Aires. También estoy contento por haber marcado y ayudado al equipo, eso es muy bueno para mí en lo personal. Hay que seguir trabajando para seguir así por este camino”. “En lo personal me sentí muy cómodo, el equipo estaba mostrando un buen nivel y lo que apuntamos es, de este rendimiento, para arriba. Mejorar, seguir ganando, hacernos fuertes. Tenemos las ideas claras, el técnico nos plantea las cosas que quiere y nosotros lo tratamos de plasmar siempre de la mejor manera. El domingo es otra posibilidad que tenemos de demostrar lo que hicimos contra Chicago y mejorar, así que ojalá que sigamos por esta senda y podamos conseguir los tres puntos de nuevo”, cerró.