Mitre irá esta tarde por la recuperación ante el duro y aguerrido Chaco For Ever

03/07/2022 - 01:05 Deportivo

Luego del traspié sufrido ante San Martín de San Juan, el domingo pasado en el estadio Único Madre de Ciudades, Mitre irá esta tarde en busca de la recuperación, cuando desde las 16 visite a Chaco For Ever.

El encuentro, correspondiente a la vigésimo segunda fecha de la Primera Nacional, será dirigido por Nicolás Ramírez.

El elenco dirigido por Pablo Richetti se ubica en el puesto 26 del certamen, con 22 puntos, nueve por debajo de la zona de clasificación al Reducido.

Venía con una racha positiva de cuatro partidos sin perder, con dos victorias en fila, pero ante el “Santo” tuvo un retroceso que lo obliga ahora a recuperar esos puntos en un reducto complicado como el de Resistencia.

Chaco For Ever, decimosexto con 27, también pugna por un lugar en el certamen que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional.

La jornada de hoy tendrá estos otros partidos: 14.45, Gimnasia (M) vs. Independiente Rivadavia; 15, San Telmo vs. Ferro, Brown (PM) vs. Defensores de Belgrano; 15.30, Flandria vs. Morón, San Martín (SJ) vs. Sacachispas; 16, Santamarina vs. Tristán Suárez; 17, Atlanta vs. Instituto y 18.30, Atlético Rafaela vs. San Martín (T).