EN VIVO | Güemes y un duelo clave ante Deportivo Maipú

03/07/2022 - 15:51 Deportivo

En busca de la regularidad. Así está Güemes, que después de dos derrotas seguidas metió un gran triunfo ante Nueva Chicago, en Mataderos, y hoy buscará consolidar eso cuando reciba a Deportivo Maipú de Mendoza.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EN VIVO EL PARTIDO



El encuentro, correspondiente a la vigésimo segunda fecha del torneo de la Primera Nacional, se jugará desde las 16 horas en el estadio Arturo “Jiya” Miranda, con el arbitraje de Nelson Sosa.

El “Gaucho” necesita conseguir una racha de dos o tres triunfos seguidos si es que pretende pelear por la clasificación al Reducido.

Además, el rival que tendrá enfrente es considerado directo en esa lucha por quedar entre los trece mejores del certamen. Motivación tendrá de sobra el equipo que dirige Walter Perazzo, habrá que ver si está a la altura de la exigencia.

Por lo pronto, el 2 a 0 conseguido ante el “Torito” le valió a los once titulares del lunes pasado, conservar sus lugares. Es decir que el DT no realizará modificaciones y apelará al viejo refrán futbolero que dice “equipo que gana no se toca”.

La frescura que le dieron por las bandas Nicolás Retamar y Gastón Comas, justamente los autores de los goles ante Nueva Chicago, puede ser un arma interesante esta tarde, sobre todo para abastecer arriba a Facundo Melivilo y Enzo López, los que jugarán más cerca del arco mendocino. Bellone, el último refuerzo en incorporarse, también parece haberse ganado un lugar en el mediocampo y por momentos se transforma en el termómetro del equipo.

Claro que Maipú, que viene de igualar sin goles en Mendoza ante All Boys, también tiene sus armas. Por algo está decimoséptimo en el certamen, con 27 puntos, a cuatro de la zona de clasificación al Reducido. Por todo lo que se juegan ambos, hay promesa de buen partido esta tarde en el estadio “Jiya” Miranda.