Torres, la carta ganadora que estaba en el banco

04/07/2022 - 00:39 Deportivo

A Güemes no le salía nada hasta que ingresó Edwin Torres. El colombiano encaró siempre y ganó en el uno contra uno, mostrando mucha potencia pero también habilidad. Fue la carta ganadora que Perazzo tenía en el banco.

“Por gloria a Dios pude entrar bien, de la mejor manera y espero seguir haciéndolo y dándole alegría a la gente que se lo merece por esta linda hinchada que hay acá en Güemes”, contó el volante en diálogo con EL LIBERAL.

“Desde que llegué, lo primero que me dijo el profe es que era una jugador muy habilidoso y que, siempre que tuviera la posibilidad de jugar, que jugara el uno contra uno, que él me iba a respaldar. Por Gloria a Dios hoy se lo demostré y espero seguir haciéndolo”, agregó.

Edwin tuvo una mala experiencia en Arsenal, pero ahora se enfoca en Güemes: “Esta es una linda oportunidad que me está dando Dios, todos saben que en Arsenal no jugué lo mejor que pude dar”.

Sobre su adaptación al plantel de Güemes, contó: “El día a día es espectacular, tengo unos lindos compañeros, son buenos todos y hay una competencia sana. Los profes también se portaron muy bien, todos me han recibido de la mejor manera, lo mismo pasa con la gente. Y qué mejor que eso para rendir en cancha, hoy se me dio y espero seguir haciéndolo”.

Consultado sobre cómo es el fútbol argentino con respecto al colombiano, Torres dijo que “hay muchas diferencias con el fútbol de mi país. Acá es más rápido, más fuerte. Y espero acoplarme a todo esto porque se que no es fácil, todavía me falta mucho, no estoy en lo mejor, pero espero seguir trabajando para estar a tono porque el equipo me necesita bien”.

Esa diferencia, ¿es una ventaja o desventaja? “Si estoy bien preparado, sería una ventaja. Pero si no estoy preparado al ciento por ciento, no va a ser una ventaja para mí”, respondió. Y se ilusiona con un Güemes protagonista. “Este es el camino, ojalá sigamos así con esta racha que venimos y esperemos en Buenos Aires hacer un buen partido”, cerró pensando en Quilmes.