“Antes de Chicago, yo era el suplente del suplente”

04/07/2022 - 00:46 Deportivo

El arco se le abrió a Nicolás Retamar y Güemes lo disfruta. Venía de marcar un gol en el 2-0 de la fecha pasada ante Nueva Chicago y ayer se despachó con un doblete para dar vuelta el partido ante Maipú. Lo curioso es que, antes de esta aparición estelar, el volante ofensivo había tenido muy poca participación en el equipo que dirige Walter Perazzo.

“En lo personal estoy muy contento, más que nada porque se me vienen dando los goles. Cuando no venía jugando, yo contaba que antes del partido con Chicago, yo era suplente del suplente. Trabajando día a día, semana a semana, me pude ganar el lugar y estoy muy contento por mi presente”, contó el entrerriano, en diálogo con EL LIBERAL.

Retamar también celebró el buen nivel de Edwin Torres. “Yo me sorprendí porque entró muy bien, a ganar en el uno contra uno, tirando centros que era lo que necesitábamos para llegar con más claridad. Creo que también el acompañamiento de todo el grupo creo que hizo bien”, señaló. El caso del colombiano, y el suyo, son una muestra de lo fuerte que está el grupo. “Cada uno de los compañeros tiene que estar preparado porque en cualquier momento le pasa como a mí y le toca entrar. Y tiene que hacerlo de la mejor manera. Por suerte Edwin entró re bien hoy y nos pudo dar una mano”, explicó.

Sobre el partido de ayer, analizó: “En el primer tiempo por ahí dimos una mala imagen, pero en el segundo tiempo el técnico nos hizo cambiar la cara y por suerte nos pudimos encontrar con los goles rápidamente. Creo que en el primer tiempo estábamos muy separados, no acompañábamos al compañero. Pero en el segundo tiempo, pensando en que ya íbamos perdiendo, tratamos de cambiar la cara. Ya salimos a apretarlos y nos pudimos encontrar rápido con los goles”. Retamar contó que lo del segundo gol (remate de fuera del área que entró en un ángulo) no fue casualidad.

“En las pelotas paradas yo siempre estoy en el rebote. Y cuando hacemos tiro libre, me la tiran y yo remato. Por suerte entró ahí”, dijo entre risas. De cara al próximo partido, ante Quilmes de visitante, advirtió: “Va ser un partido chivo, encima ahora lo perdemos al ‘Negro’ Jerez que es el que más quita ahí en el medio. Tenemos que tratar de mantener esa regularidad que no estamos teniendo, ya más que nada para pensar en el tema de clasificar y ya no en el tema del descenso”.