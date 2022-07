Santiago Lawn Tennis y Old Lions ganaron y se verán las caras

05/07/2022 - 00:13 Deportivo

Santiago Lawn Tennis Club goleó a Fernández RC, 81/5 (5-0) y Old Lions RC derrotó ajustadamente a Santiago Rugby, 22/14 (4-0), logrando salir airosos en sus respectivos compromisos por la segunda fecha de la Copa Desafío Imperial que organiza y fiscaliza la Unión Santiagueña de Rugby.

Los clásicos rivales comparten la primera ubicación en la tabla de posiciones con 9 unidades, y en la próxima jornada definirán quién es el campeón del certamen local.

La fecha arrancó temprano, en la cancha 2 de los “Viejos Leones” y el triunfo le permitió al local trepar a lo más alto, pero no pudo conseguir el bonus que le permita quedar en soledad.

Santiago Lawn Tennis Club no tuvo resistencia en su cancha del Parque Aguirre y dejó en claro que quiere ser protagonista con un abultado triunfo frente a Fernández RC. Así está las posiciones: 1) Santiago Lawn Tennis Club, y Old Lions RC, 9 puntos; 3) Santiago Rugby, y Fernández RC, 0.

En tanto que los duelos de la próxima fecha (3ª): Santiago Lawn Tennis Club vs. Old Lions RC; Santiago Rugby vs. Fernández RC.