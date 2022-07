Rondina y su salida de Central Córdoba: “El día a día nos fue desgastando”

05/07/2022 - 01:06 Deportivo

La siesta santiagueña de ayer se sacudió con la noticia de la renuncia de Sergio Rondina como entrenador de Central Córdoba.

Surgió como un rumor que fue tomando fuerza rápidamente, hasta que a las 16.58 llegó la oficialización desde el club, mediante un comunicado escueto que no daba mayores detalles acerca de cómo se habían sucedido los hechos que desencadenaron en el alejamiento del “Huevo”.

EL LIBERAL mantuvo un mano a mano con el ahora ex DT del “Ferro”, en el que contó los motivos que lo llevaron a tomar su decisión.

Especificó que no fue repentina si no algo que venía hablando con su cuerpo técnico. Dijo, además, no tener “las mismas fuerzas que antes” para seguir y que la relación, con la dirigencia, se fue “desgastando”.

“Me tomé el fin de semana para tomar la decisión, nos juntamos con el cuerpo técnico a hablar y decidimos que era el momento para irnos, para darle al club una semana larga para poder elegir, con el mercado de pases abierto todavía. No fue algo repentino, es algo que lo veníamos hablando con el cuerpo técnico. En estos diez meses hay cosas que mejoramos, cosas que no, pero siempre hubo buena predisposición del lado de la dirigencia a seguir creciendo. Pero a nosotros, en el día a día, nos fue desgastando”, manifestó.

Consultado sobre si ese desgaste fue con el equipo, respondió: “No, del equipo no. Es cierto que el equipo no tuvo regularidad, tuvo partidos buenos y malos, incluso momentos buenos y malos en un mismo partido. Pero a lo largo del torneo anterior y de éste, el equipo compitió y tendría que tener más puntos de los que sumó, seis o siete puntos más merecía tener”. “No digo que la campaña sea buena, pero tampoco es mala. Estamos en el puesto 20 en la general de lo que va del año, estamos en la media de los equipos que están abajo. No fue por algo futbolístico, hay cosas en el día a día, en estos diez meses que estuvimos, que nos fueron desgastando y por eso tomamos la decisión de decir hasta acá llegamos”. Sin ser demasiado profundo o explícito, el “Huevo” admitió que el desgaste fue con la dirigencia.

El detonante fue su frase “pedí un delantero y me trajeron un defensor” de la última conferencia de prensa. “Fue algo que obviamente a uno no le gustó, pero no puedo decir que uno toma la decisión solamente por eso”, dijo con respecto a esa frase post derrota con Argentinos Juniors.

Y agregó: “Desde que he llegado al club me han tratado bien, han tratado de brindarme un montón de cosas, mejorar otras. En parte lo hemos hecho. Pero quizás hoy no tengo la misma fuerza que cuando llegué y hay cosas que hacen más mella ahora que antes, entonces termino tomando la decisión que tomé”.

“Yo creo que en Córdoba ya tenía tomada la decisión. No lo hice después del partido con Talleres porque a veces la alegría del triunfo te hace ver las cosas de otra manera. Pero era una decisión que no sé si la venía pensando, pero sí que se venía generando un desgaste”, concluyó el “Huevo”.