El cruce menos pensado: Carlos Tevez vs "Chapa" Retegui

05/07/2022 - 20:45 Deportivo

En las últimas horas, hubo un ida y vuelta picante entre Carlos Tevez y "Chapa" Retegui, luego de que se supiera que el experto en hockey no iba a acompañar al "Apache" en su tarea como DT de Rosario Central. Ante esto, Tévez apuntó contra su ex compañero en una entrevista por "faltar a su palabra" y no haberlo acompañado en la dirección técnica del Canalla.

"El fútbol no es para cag...nes", sentenció el Apache al recordar que a menos de 24 horas de la presentación oficial de Carlos Tevez como entrenador de Rosario Central, Carlos Retegui había confirmado que finalmente no podría acompañarlo en el cuerpo técnico como principal ayudante de campo. El motivo sería su cargo en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como Secretario de Deportes.

Esto no cayó nada bien en el Apache, quien expresó: "Retegui fue desprolijo, porque prefirió más un compromiso político que su sueño. No solamente faltó con su palabra a mí, sino que también a mis hermanos y a mi familia. Yo me entero de que no iba a venir a Central por los periodistas, entonces eso me dolió mucho", comenzó Carlitos.

Luego, agregó: "Me hago cargo que lo de Retegui fue desprolijo, porque esperaba que venga de frente y me lo diga en la cara. Estoy más sorprendido que nadie que no este acá, pero él priorizó más lo político y en eso falló a mucha gente. El fútbol no es para los cagones, hay que poner el pecho e ir al frente".

Al querer analizar qué le hubiera aportado Retegui al club, sentenció: "Iba a ser importante porque iba a tener una visión diferente. Él venía del hockey y sabía de otros tipos de movimientos diferentes a los del fútbol. Ahora lo más importante es que seguimos para adelante, pero yo no con él no hablo más".





La respuesta de "Chapa Retegui"





Luego de las muy duras declaraciones de Carlos Tevez contra Carlos Retegui por haberse bajado a último momento de su cuerpo técnico en Rosario Central, el Chapa salió en responderle. "Lo primero que quiero decir es que a Carlos (Tevez) le deseo lo mejor, de corazón, en esto que emprendió. Con su experiencia y su sabiduría le va a ir muy bien. Hoy después de almorzar me enteré de lo que dijo, puedo entenderlo, pero yo tengo un compromiso muy grande con la Secretaría de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, con mucha gente, con los clubes de barrio, los polideportivos, con la gestión, con deportistas y exdeportistas de alto rendimiento, es un compromiso muy grande. Era muy difícil que pudiera acompañarlo", expresó.

"Evidentemente la coyuntura del día a día hace que uno tenga que elegir y hoy mi compromiso con la gestión que lleva casi seis meses hacen que yo no pueda acompañarlo. Yo lo único que tengo son palabras de agradecimiento para Carlos y para su entorno, para todo, y la verdad que no es un buen momento de escuchar de alguien que yo pensé era mi amigo las palabras que virtió, pero lo respeto como lo respeté siempre y lamento esta situación", agregó.

El proyecto era para dentro de un año y medio, pero el fútbol y que él sea quién es hizo que lleguen las propuestas como llegaron, pero tengo un compromiso muy grande con la gestión de la Secretaría. Cuando un funcionario llega a un lugar va conformando un equipo de trabajo, y yo tuve un apoyo incondicional desde el primer momento. Había que elegir y pensé en esas familias, es una situación muy difícil, hubo muchas noches en las que no dormí, Carlos lo sabe, pero lamentablemente podía acompañarlo desde un lugar donde no interviniera a la gestión. Puedo entender el enojo, las descalificaciones, pero yo estoy tranquilo porque el que me conoce sabe cómo actúo", continuó más tarde, y enfatizó en que su cariño por Carlitos no cambia.

"Carlos sabe que siempre le voy a desear lo mejor, mi afecto y cariño va a estar siempre, mi agradecimiento tan bien. Era más fácil estar en el fútbol, pensar en el mí y no tener empatía en toda la gente que está trabajando conmigo. Opté por mi compromiso inicial. Empecé mi función el 13 de enero y el fútbol no estaba en el radar", cerró.