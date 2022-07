Ateneo Vóley cosechó varios títulos del torneo Apertura

06/07/2022 - 05:20 Deportivo

El vóley de Ateneo Club tuvo una gran temporada. Se coronó campeón en 4 categorías, más alcanzó un subcampeonato en el torneo Apertura de la especialidad que organizado la Asociación Santiagueña de Voleibol.

Logró el título en 1ra damas, en 23 de manera invicta, Sub 18 (invicto) y en Sub 14. Ahora en Sub 12 fue subcampeón. En Sub 16 llegó a semifinales.

También contó con la distinción de las jugadoras como las más destacadas de estas finales: Celeste Domínguez y Florencia Morales (1ª); Celeste Domínguez y Martina Cabañas (Sub 23); Martina Cabañas y Nahiara Deroy (Sub 18); Ayelén Castaño y Malena Pérez Carleti (Sub14), e Isabel Silva Neder y Sofía Geréz (Sub12).

Equipo de 1ra: Celeste Domínguez, Florencia Morales, Agostina Galván, Melani Flores, Josefina y Macaela Sampaolesi, Luciana Afur, Ivana Ríos, Martina Cabañas, Sofía López, Elena Carol, Cecilia Lagos, Máxima Guzmán y Nahiara Deroy. DT: Pablo Catálfamo. Ayudante técnico: Facundo Catálfamo.