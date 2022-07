Ezequiel Cérica le apunta a fortalecer la localía

08/07/2022 - 23:49 Deportivo

Mitre no parece dar pie con bola en la Primera Nacional, pero Ezequiel Cérica tiene claro cuál es el camino para enderezar la nave.

“Lo principal es tratar de ganar y empezar a hacernos fuerte de local, que es algo que nos está costando mucho”, dijo el el delantero “aurinegro”, avisando que mañana, ante San Telmo, no tendrán margen para el error.

“Pastelito” todavía se lamenta por la derrota del domingo pasado en Resistencia.

“Con Chaco fue un partido muy parejo y nos fuimos con un sabor amargo porque era un empate, un punto que sumaba para tratar de salir de los puestos de abajo. Hicimos un esfuerzo bárbaro, ellos no propusieron mucho. Fuimos a hacer el partido como lo habíamos planteado y nos quedamos con las manos vacías en una de las últimas jugadas y lamentablemente se paga”, comentó. Y de inmediato reiteró: “Hay que seguir y ahora tratar de ganar de local”. Cérica volvió a la titularidad ante For Ever.

“Me sentí bien, obviamente con mucha falta de ritmo porque hacía tres meses que no jugaba prácticamente de titular. Pero me sentí bien, entregué todo hasta que no pude más y después tuvo que entrar otro compañero”, dijo al respecto. “Nos quedamos con mucha bronca porque estuvimos ahí como para hacer un gol, pero nos faltó un poco más de volumen de juego. Hay que seguir laburando, esto es partido a partido. A todos nos cuesta ganar porque esto es duro. Ojalá que ahora de local podamos ganar y dejar contenta a la gente”, insistió.

Cérica no encuentra explicación a por qué Mitre no está más arriba en la tabla de posiciones. “Tenemos un gran plantel, con mucho recambio casi en todas las posiciones y eso está bueno. No hemos tenido suerte, no hemos arrancando de la mejor manera y estamos todos ahí, muy parejos”, reflexionó.

“Hay que construir, hay que ir de menor a mayor y empezar a ganar de local. Nosotros no nos podemos dar el lujo de perder de local, nos pasó con San Juan y tenemos que hacernos fuertes en casa”, reiteró. Y dejó en claro que será importante volver al 8 de Abril: “Es bueno jugar en casa, necesitamos el apoyo de todos”.